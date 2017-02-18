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اختتام تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك "JADEX"

لتبادل الخبرات وتطبيق الإجراءات العملياتية بشكل احترافي

اختتمت الثلاثاء الماضي فعاليات تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك (JADEX)، بمركز العمليات الجوي، وقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الأمريكية، واستمر التمرين ثلاثة أيام.

وجاء التمرين امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتطبيق الإجراءات العملياتية بشكل احترافي يعكس الجودة والإتقان.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك "JADEX"
سبق

اختتمت الثلاثاء الماضي فعاليات تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك (JADEX)، بمركز العمليات الجوي، وقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الأمريكية، واستمر التمرين ثلاثة أيام.

وجاء التمرين امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتطبيق الإجراءات العملياتية بشكل احترافي يعكس الجودة والإتقان.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
03:49 PM

اختتام تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك "JADEX"

لتبادل الخبرات وتطبيق الإجراءات العملياتية بشكل احترافي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت الثلاثاء الماضي فعاليات تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك (JADEX)، بمركز العمليات الجوي، وقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الأمريكية، واستمر التمرين ثلاثة أيام.

وجاء التمرين امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتطبيق الإجراءات العملياتية بشكل احترافي يعكس الجودة والإتقان.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
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