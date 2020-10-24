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الرئيس الجزائري يُطمئن مواطنيه حول وضعه الصحي

غرّد على تويتر: "أواصل عملي عن بُعد حتى نهاية الحجر"

طمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون شعبه على وضعه الصحي قائلاً إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بُعد.

وغرد الرئيس تبون على "تويتر" قائلاً: "امتثالاً لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع: "أطمئنكم أخواتي وإخواني بأنني بخير وعافية، وأنني أواصل عملي عن بُعد حتى نهاية الحجر".

فيروس كورونا الجديد اليونان الجزائر الرئيس الجزائري

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الرئيس الجزائري يُطمئن مواطنيه حول وضعه الصحي
سبق

طمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون شعبه على وضعه الصحي قائلاً إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بُعد.

وغرد الرئيس تبون على "تويتر" قائلاً: "امتثالاً لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع: "أطمئنكم أخواتي وإخواني بأنني بخير وعافية، وأنني أواصل عملي عن بُعد حتى نهاية الحجر".

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
10:42 PM

الرئيس الجزائري يُطمئن مواطنيه حول وضعه الصحي

غرّد على تويتر: "أواصل عملي عن بُعد حتى نهاية الحجر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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طمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون شعبه على وضعه الصحي قائلاً إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بُعد.

وغرد الرئيس تبون على "تويتر" قائلاً: "امتثالاً لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع: "أطمئنكم أخواتي وإخواني بأنني بخير وعافية، وأنني أواصل عملي عن بُعد حتى نهاية الحجر".

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