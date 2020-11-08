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"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8,160.35 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.. 285 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 71.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8,160.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 327 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والمصافي، ووفرة، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكيميائية، والمتحدة للتأمين، والصقر للتأمين، وأسترا الصناعية، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.35% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والكابلات السعودية، ومسك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، والأسماك، ووفرة، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 362.41 نقطة ليقفل عند مستوى 16,899.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 346 ألف سهم تقاسمتها 1120 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8,160.35 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 71.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8,160.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 327 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والمصافي، ووفرة، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكيميائية، والمتحدة للتأمين، والصقر للتأمين، وأسترا الصناعية، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.35% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والكابلات السعودية، ومسك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، والأسماك، ووفرة، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 362.41 نقطة ليقفل عند مستوى 16,899.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 346 ألف سهم تقاسمتها 1120 صفقة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
04:00 PM

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8,160.35 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.. 285 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 71.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8,160.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 327 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والمصافي، ووفرة، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكيميائية، والمتحدة للتأمين، والصقر للتأمين، وأسترا الصناعية، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.35% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والكابلات السعودية، ومسك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، والأسماك، ووفرة، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 362.41 نقطة ليقفل عند مستوى 16,899.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 346 ألف سهم تقاسمتها 1120 صفقة.

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