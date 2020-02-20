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ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الإلكتروني بمزيد من الخدمات عبر  "مُعين"

تحقيقًا لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز الأعمال وتطوير جودة الخدمات

استكمل ديوان المظالم منظومة التحول الإلكتروني ضمن تكامل فعّال بين ديوان المظالم ووزارة العدل فيما يخدم العمل القضائي، وذلك بإضافة خدمتي "الاستعلام عن الصكوك العقارية" و"الاستعلام عن رخص المحاماة" عبر منصة معين الإلكترونية لمنسوبيه في الدوائر القضائية.

وتأتي هاتان الخدمتان، ضمن تكامل إلكتروني يقدمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، للربط بين الجهات ذات العلاقة؛ تحقيقًا لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز الأعمال، وتطوير جودة الخدمات المقدمة.

وتتيح خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية، إمكانية الاطلاع على بيانات الصك العقاري من خلال منصة "مُعين" الإلكترونية لكل من لديه الصلاحية المخصصة بالمنصة، كما تتيح الاطلاع على بيانات العقار، وحدوده، وبيانات المالكين.

كما تقدم خدمة الاستعلام عن رخص المحاماة، إمكانية الاطلاع على بيانات وحالة الترخيص للمحامين، وتاريخ فاعليته، وتواريخ نهايته وتسجيله، ووسائل التواصل للمحامي، بالإضافة إلى البيانات التعليمية أو الأكاديمية للمحامي.

وتسهم الخدمتان في توفير الوقت والجهد للوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة، علاوة على التقليل من استخدام الورق، ورفع جودة كفاءة الإنفاق، ويأتي توفيرهما؛ تنفيذًا لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم 2020، التي استهدفت التحول الإلكتروني لأعمال الديوان وتعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم -بإذن الله- في تعزيز منظومة العمل وتطويرها؛ لرفع مستوى جودة التقاضي، وتوفير الوقت والجهد؛ بما يحقق -بإذن الله- تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.

ديوان المظالم التحول الإلكتروني الاستعلام عن الصكوك العقارية الاستعلام عن رخص المحاماة

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ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الإلكتروني بمزيد من الخدمات عبر  "مُعين"
سبق

استكمل ديوان المظالم منظومة التحول الإلكتروني ضمن تكامل فعّال بين ديوان المظالم ووزارة العدل فيما يخدم العمل القضائي، وذلك بإضافة خدمتي "الاستعلام عن الصكوك العقارية" و"الاستعلام عن رخص المحاماة" عبر منصة معين الإلكترونية لمنسوبيه في الدوائر القضائية.

وتأتي هاتان الخدمتان، ضمن تكامل إلكتروني يقدمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، للربط بين الجهات ذات العلاقة؛ تحقيقًا لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز الأعمال، وتطوير جودة الخدمات المقدمة.

وتتيح خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية، إمكانية الاطلاع على بيانات الصك العقاري من خلال منصة "مُعين" الإلكترونية لكل من لديه الصلاحية المخصصة بالمنصة، كما تتيح الاطلاع على بيانات العقار، وحدوده، وبيانات المالكين.

كما تقدم خدمة الاستعلام عن رخص المحاماة، إمكانية الاطلاع على بيانات وحالة الترخيص للمحامين، وتاريخ فاعليته، وتواريخ نهايته وتسجيله، ووسائل التواصل للمحامي، بالإضافة إلى البيانات التعليمية أو الأكاديمية للمحامي.

وتسهم الخدمتان في توفير الوقت والجهد للوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة، علاوة على التقليل من استخدام الورق، ورفع جودة كفاءة الإنفاق، ويأتي توفيرهما؛ تنفيذًا لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم 2020، التي استهدفت التحول الإلكتروني لأعمال الديوان وتعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم -بإذن الله- في تعزيز منظومة العمل وتطويرها؛ لرفع مستوى جودة التقاضي، وتوفير الوقت والجهد؛ بما يحقق -بإذن الله- تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:54 AM

ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الإلكتروني بمزيد من الخدمات عبر  "مُعين"

تحقيقًا لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز الأعمال وتطوير جودة الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استكمل ديوان المظالم منظومة التحول الإلكتروني ضمن تكامل فعّال بين ديوان المظالم ووزارة العدل فيما يخدم العمل القضائي، وذلك بإضافة خدمتي "الاستعلام عن الصكوك العقارية" و"الاستعلام عن رخص المحاماة" عبر منصة معين الإلكترونية لمنسوبيه في الدوائر القضائية.

وتأتي هاتان الخدمتان، ضمن تكامل إلكتروني يقدمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، للربط بين الجهات ذات العلاقة؛ تحقيقًا لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز الأعمال، وتطوير جودة الخدمات المقدمة.

وتتيح خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية، إمكانية الاطلاع على بيانات الصك العقاري من خلال منصة "مُعين" الإلكترونية لكل من لديه الصلاحية المخصصة بالمنصة، كما تتيح الاطلاع على بيانات العقار، وحدوده، وبيانات المالكين.

كما تقدم خدمة الاستعلام عن رخص المحاماة، إمكانية الاطلاع على بيانات وحالة الترخيص للمحامين، وتاريخ فاعليته، وتواريخ نهايته وتسجيله، ووسائل التواصل للمحامي، بالإضافة إلى البيانات التعليمية أو الأكاديمية للمحامي.

وتسهم الخدمتان في توفير الوقت والجهد للوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة، علاوة على التقليل من استخدام الورق، ورفع جودة كفاءة الإنفاق، ويأتي توفيرهما؛ تنفيذًا لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم 2020، التي استهدفت التحول الإلكتروني لأعمال الديوان وتعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم -بإذن الله- في تعزيز منظومة العمل وتطويرها؛ لرفع مستوى جودة التقاضي، وتوفير الوقت والجهد؛ بما يحقق -بإذن الله- تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.

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