النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية

بعد منعهم والدة المعتدي من دخول المجمع

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ قام بالاعتداء بآلة حادة على (3) من أفراد الحراسات الأمنية المدنية بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام؛ وذلك بعد منعهم والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19". والمعتدى عليهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ قام بالاعتداء بآلة حادة على (3) من أفراد الحراسات الأمنية المدنية بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام؛ وذلك بعد منعهم والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19". والمعتدى عليهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:20 PM
اخر تعديل
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
02:28 AM

شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية

بعد منعهم والدة المعتدي من دخول المجمع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
11
5,696

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ قام بالاعتداء بآلة حادة على (3) من أفراد الحراسات الأمنية المدنية بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام؛ وذلك بعد منعهم والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19". والمعتدى عليهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,368
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,604

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصیة!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصیة!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب
أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة