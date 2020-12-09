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مع توالي أخبار اللقاحات.. "برنت" يستعيد مستويات 49 و"الأمريكي" عند 45.75 دولار

مدفوعاً بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات وتخفيف قيود جائحة "كورونا"

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3 في المائة لتتداول عند 49 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.3 في المائة لتتداول عند 45.75 دولار للبرميل.

جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاح للوقاية من فيروس كورونا آخر خاص بجامعة أكسفورد البريطانية وفق رويترز.

موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم، وتخفيف قيود مواجهة "كورونا"، إضافة إلى تقلص المعروض مع إعلان تخفيضات طوعية من المملكة بمقدار مليون برميل يومياً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مع توالي أخبار اللقاحات.. "برنت" يستعيد مستويات 49 و"الأمريكي" عند 45.75 دولار
سبق

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3 في المائة لتتداول عند 49 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.3 في المائة لتتداول عند 45.75 دولار للبرميل.

جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاح للوقاية من فيروس كورونا آخر خاص بجامعة أكسفورد البريطانية وفق رويترز.

موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم، وتخفيف قيود مواجهة "كورونا"، إضافة إلى تقلص المعروض مع إعلان تخفيضات طوعية من المملكة بمقدار مليون برميل يومياً.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:02 PM

مع توالي أخبار اللقاحات.. "برنت" يستعيد مستويات 49 و"الأمريكي" عند 45.75 دولار

مدفوعاً بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات وتخفيف قيود جائحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3 في المائة لتتداول عند 49 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.3 في المائة لتتداول عند 45.75 دولار للبرميل.

جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاح للوقاية من فيروس كورونا آخر خاص بجامعة أكسفورد البريطانية وفق رويترز.

موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم، وتخفيف قيود مواجهة "كورونا"، إضافة إلى تقلص المعروض مع إعلان تخفيضات طوعية من المملكة بمقدار مليون برميل يومياً.

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