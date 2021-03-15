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صافرة "الطريس" تضبط مواجهة الوحدة وأبها

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة لقاء الوحدة وأبها، اليوم الاثنين، والمقدم من الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى طاقم تحكيم مكون من:
حكم ساحة: خالد الطريس.
مساعد أول: فيصل القحطاني.
مساعد ثاني: عبدالعزيز البرية.
حكم رابع: خالد الجهني.
حكم فيديو: رائد الزهراني.
مساعد حكم فيديو: محمد العرمطي.
وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في تمام الساعة 7:10 مساءً.

لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "الطريس" تضبط مواجهة الوحدة وأبها
سبق

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة لقاء الوحدة وأبها، اليوم الاثنين، والمقدم من الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى طاقم تحكيم مكون من:
حكم ساحة: خالد الطريس.
مساعد أول: فيصل القحطاني.
مساعد ثاني: عبدالعزيز البرية.
حكم رابع: خالد الجهني.
حكم فيديو: رائد الزهراني.
مساعد حكم فيديو: محمد العرمطي.
وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في تمام الساعة 7:10 مساءً.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
03:24 PM

صافرة "الطريس" تضبط مواجهة الوحدة وأبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,375

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة لقاء الوحدة وأبها، اليوم الاثنين، والمقدم من الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى طاقم تحكيم مكون من:
حكم ساحة: خالد الطريس.
مساعد أول: فيصل القحطاني.
مساعد ثاني: عبدالعزيز البرية.
حكم رابع: خالد الجهني.
حكم فيديو: رائد الزهراني.
مساعد حكم فيديو: محمد العرمطي.
وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في تمام الساعة 7:10 مساءً.

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