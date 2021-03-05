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ترقب لـ"التعافى الأكبر".. النفط يصل أعلى مستوياته منذ 14 شهرًا

اتفاق أوبك وحلفائها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل يُلقي بظلاله

قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ما يزيد على 2 بالمئة، لتبلغ أعلى مستوى في قرابة 14 شهرًا، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل؛ إذ يترقبون تعافيًا أكبر للطلب في ظل جائحة كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولارًا، أو ما يعادل 2.6 بالمئة إلى 68.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش؛ حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار، أو ما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 65.32 دولارًا؛ إذ يظل الخامان على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4 بالمئة، الخميس، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وكازاخستان.

وقال محلل النفط لدى "يو.بي.إس"، جيوفاني ستانوفو: "أوبك استقرت على نهج حذر.. واختارت زيادة الإنتاج بواقع 150 ألف برميل يوميًّا فقط في أبريل، بينما كان أطراف السوق يتطلعون لزيادة 1.5 مليون برميل يوميًّا".

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب "أوبك+" ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.

ورفع "غولدمان ساكس" توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، و80 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد "يو.بي.إس" توقعه لبرنت إلى 75 دولارًا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 72 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2021.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ترقب لـ"التعافى الأكبر".. النفط يصل أعلى مستوياته منذ 14 شهرًا
سبق

قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ما يزيد على 2 بالمئة، لتبلغ أعلى مستوى في قرابة 14 شهرًا، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل؛ إذ يترقبون تعافيًا أكبر للطلب في ظل جائحة كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولارًا، أو ما يعادل 2.6 بالمئة إلى 68.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش؛ حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار، أو ما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 65.32 دولارًا؛ إذ يظل الخامان على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4 بالمئة، الخميس، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وكازاخستان.

وقال محلل النفط لدى "يو.بي.إس"، جيوفاني ستانوفو: "أوبك استقرت على نهج حذر.. واختارت زيادة الإنتاج بواقع 150 ألف برميل يوميًّا فقط في أبريل، بينما كان أطراف السوق يتطلعون لزيادة 1.5 مليون برميل يوميًّا".

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب "أوبك+" ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.

ورفع "غولدمان ساكس" توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، و80 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد "يو.بي.إس" توقعه لبرنت إلى 75 دولارًا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 72 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2021.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
07:56 PM

ترقب لـ"التعافى الأكبر".. النفط يصل أعلى مستوياته منذ 14 شهرًا

اتفاق أوبك وحلفائها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل يُلقي بظلاله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ما يزيد على 2 بالمئة، لتبلغ أعلى مستوى في قرابة 14 شهرًا، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل؛ إذ يترقبون تعافيًا أكبر للطلب في ظل جائحة كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولارًا، أو ما يعادل 2.6 بالمئة إلى 68.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش؛ حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار، أو ما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 65.32 دولارًا؛ إذ يظل الخامان على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4 بالمئة، الخميس، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وكازاخستان.

وقال محلل النفط لدى "يو.بي.إس"، جيوفاني ستانوفو: "أوبك استقرت على نهج حذر.. واختارت زيادة الإنتاج بواقع 150 ألف برميل يوميًّا فقط في أبريل، بينما كان أطراف السوق يتطلعون لزيادة 1.5 مليون برميل يوميًّا".

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب "أوبك+" ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.

ورفع "غولدمان ساكس" توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، و80 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد "يو.بي.إس" توقعه لبرنت إلى 75 دولارًا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 72 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2021.

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