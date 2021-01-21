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"جودة الحياة وضوء" تدعمان المبدعين السعوديين في قطاع الأفلام

تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة المحتوى الثقافي المحلي

أكد المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر, أن مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام التابعة لوزارة الثقافة تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة المحتوى الثقافي المحلي وتمكين المبدعين السعوديين في قطاع الأفلام، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

وذكر "البكر" أن البرنامج يسعى من خلال مبادراته التي تنفذها وزارة الثقافة وهيئة الأفلام إلى تطوير قطاع الأفلام في المملكة ورفع مستوى الإنتاج المحلي سواء من خلال تطوير البنية التحتية السينمائية ودعم المبدعين والبرامج التدريبية.

وتهدف مبادرة "تعزيز قطاع الأفلام المحلي" إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج جودة الحياة إلى النهوض بقطاع صناعة الأفلام في المملكة، واستقطاب دور الإنتاج العالمية من خلال تعزيز مستوى الإنتاج المحلي في صناعة الأفلام، والنهوض بممكنات صناعة الأفلام داخل المملكة من حيث الكوادر البشرية المؤهلة من كتاب نصوص وممثلين ومنتجين ومصورين وغيرهم.
وترمي كذلك إلى تعزيز البنى التحتية الضرورية لإنتاج الأفلام من إستديوهات تصوير، ومونتاج، والخدمات التسويقية، والتوزيع، وتقديم التسهيلات اللوجستية وتنظيم الفعاليات والمشاركات، واستقطاب المنتجين من خارج المملكة.

وتسعى المبادرة إلى تطوير البنية التحتية السينمائية في المملكة، وإيجاد فرص عمل من خلال تفعيل قطاع السينما، وتطوير منظومة متكاملة داعمة لقطاع الأفلام، وزيادة مساهمة المملكة في الثقافة الدولية والمحلية.

وقد أطلقت عدة مشروعات ضمن المبادرة، منها إطلاق برنامج صنّاع الأفلام الرقمي، ومهرجان البحر الأحمر للسينما.

خالد بن عبدالله البكر مسابقة ضوء

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"جودة الحياة وضوء" تدعمان المبدعين السعوديين في قطاع الأفلام
سبق

أكد المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر, أن مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام التابعة لوزارة الثقافة تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة المحتوى الثقافي المحلي وتمكين المبدعين السعوديين في قطاع الأفلام، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

وذكر "البكر" أن البرنامج يسعى من خلال مبادراته التي تنفذها وزارة الثقافة وهيئة الأفلام إلى تطوير قطاع الأفلام في المملكة ورفع مستوى الإنتاج المحلي سواء من خلال تطوير البنية التحتية السينمائية ودعم المبدعين والبرامج التدريبية.

وتهدف مبادرة "تعزيز قطاع الأفلام المحلي" إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج جودة الحياة إلى النهوض بقطاع صناعة الأفلام في المملكة، واستقطاب دور الإنتاج العالمية من خلال تعزيز مستوى الإنتاج المحلي في صناعة الأفلام، والنهوض بممكنات صناعة الأفلام داخل المملكة من حيث الكوادر البشرية المؤهلة من كتاب نصوص وممثلين ومنتجين ومصورين وغيرهم.
وترمي كذلك إلى تعزيز البنى التحتية الضرورية لإنتاج الأفلام من إستديوهات تصوير، ومونتاج، والخدمات التسويقية، والتوزيع، وتقديم التسهيلات اللوجستية وتنظيم الفعاليات والمشاركات، واستقطاب المنتجين من خارج المملكة.

وتسعى المبادرة إلى تطوير البنية التحتية السينمائية في المملكة، وإيجاد فرص عمل من خلال تفعيل قطاع السينما، وتطوير منظومة متكاملة داعمة لقطاع الأفلام، وزيادة مساهمة المملكة في الثقافة الدولية والمحلية.

وقد أطلقت عدة مشروعات ضمن المبادرة، منها إطلاق برنامج صنّاع الأفلام الرقمي، ومهرجان البحر الأحمر للسينما.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
03:42 PM

"جودة الحياة وضوء" تدعمان المبدعين السعوديين في قطاع الأفلام

تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة المحتوى الثقافي المحلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر, أن مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام التابعة لوزارة الثقافة تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة المحتوى الثقافي المحلي وتمكين المبدعين السعوديين في قطاع الأفلام، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

وذكر "البكر" أن البرنامج يسعى من خلال مبادراته التي تنفذها وزارة الثقافة وهيئة الأفلام إلى تطوير قطاع الأفلام في المملكة ورفع مستوى الإنتاج المحلي سواء من خلال تطوير البنية التحتية السينمائية ودعم المبدعين والبرامج التدريبية.

وتهدف مبادرة "تعزيز قطاع الأفلام المحلي" إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج جودة الحياة إلى النهوض بقطاع صناعة الأفلام في المملكة، واستقطاب دور الإنتاج العالمية من خلال تعزيز مستوى الإنتاج المحلي في صناعة الأفلام، والنهوض بممكنات صناعة الأفلام داخل المملكة من حيث الكوادر البشرية المؤهلة من كتاب نصوص وممثلين ومنتجين ومصورين وغيرهم.
وترمي كذلك إلى تعزيز البنى التحتية الضرورية لإنتاج الأفلام من إستديوهات تصوير، ومونتاج، والخدمات التسويقية، والتوزيع، وتقديم التسهيلات اللوجستية وتنظيم الفعاليات والمشاركات، واستقطاب المنتجين من خارج المملكة.

وتسعى المبادرة إلى تطوير البنية التحتية السينمائية في المملكة، وإيجاد فرص عمل من خلال تفعيل قطاع السينما، وتطوير منظومة متكاملة داعمة لقطاع الأفلام، وزيادة مساهمة المملكة في الثقافة الدولية والمحلية.

وقد أطلقت عدة مشروعات ضمن المبادرة، منها إطلاق برنامج صنّاع الأفلام الرقمي، ومهرجان البحر الأحمر للسينما.

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