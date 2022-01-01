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"البقمي" يحتفل بزفاف نجله "فيصل"

احتفل فهد بن شعيان البقمي، وعبدالله بن شعيان البقمي؛ بزواج نجل الأول الشاب "فيصل"، بمدينة جدة.

حضر مراسم الزفاف جمعٌ كبيرٌ من الأهل والأقارب والأصدقاء، داعين الله العلي العظيم أن يكتب للعريس وشريكة حياته السعادة والتوفيق.

"سبق" تهنئ "البقمي" ونجله بهذه المناسبة وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.

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"البقمي" يحتفل بزفاف نجله "فيصل"
سبق

احتفل فهد بن شعيان البقمي، وعبدالله بن شعيان البقمي؛ بزواج نجل الأول الشاب "فيصل"، بمدينة جدة.

حضر مراسم الزفاف جمعٌ كبيرٌ من الأهل والأقارب والأصدقاء، داعين الله العلي العظيم أن يكتب للعريس وشريكة حياته السعادة والتوفيق.

"سبق" تهنئ "البقمي" ونجله بهذه المناسبة وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
12:43 AM

"البقمي" يحتفل بزفاف نجله "فيصل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل فهد بن شعيان البقمي، وعبدالله بن شعيان البقمي؛ بزواج نجل الأول الشاب "فيصل"، بمدينة جدة.

حضر مراسم الزفاف جمعٌ كبيرٌ من الأهل والأقارب والأصدقاء، داعين الله العلي العظيم أن يكتب للعريس وشريكة حياته السعادة والتوفيق.

"سبق" تهنئ "البقمي" ونجله بهذه المناسبة وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

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