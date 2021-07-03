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استكمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد

تزامنًا مع الاستعدادات لاستقبال الحجاج لعام 1442هـ

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة أعمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية، تم تجهيزه بأيدٍ فنية ماهرة ومتخصّصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت كمية فرش الجامع خمسة آلاف متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة 8 ملم، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لخمسة آلاف مصلٍّ ومصلية، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية؛ حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية.

ويتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين، وبوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن الذي يبلغ وزن الوبرة الكلي 4600 جرام لكل متر مربع، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاقّ في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام.

وبلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200 وفي الاتجاه العرضي، 500، وعدد العقد 600 ألف عقدة، وعدد النقط بالفرش مليونًا و200 ألف نقطة، وارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم. وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.

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استكمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة أعمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية، تم تجهيزه بأيدٍ فنية ماهرة ومتخصّصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت كمية فرش الجامع خمسة آلاف متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة 8 ملم، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لخمسة آلاف مصلٍّ ومصلية، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية؛ حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية.

ويتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين، وبوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن الذي يبلغ وزن الوبرة الكلي 4600 جرام لكل متر مربع، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاقّ في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام.

وبلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200 وفي الاتجاه العرضي، 500، وعدد العقد 600 ألف عقدة، وعدد النقط بالفرش مليونًا و200 ألف نقطة، وارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم. وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
02:39 PM

استكمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد

تزامنًا مع الاستعدادات لاستقبال الحجاج لعام 1442هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة أعمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية، تم تجهيزه بأيدٍ فنية ماهرة ومتخصّصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت كمية فرش الجامع خمسة آلاف متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة 8 ملم، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لخمسة آلاف مصلٍّ ومصلية، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية؛ حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية.

ويتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين، وبوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن الذي يبلغ وزن الوبرة الكلي 4600 جرام لكل متر مربع، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاقّ في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام.

وبلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200 وفي الاتجاه العرضي، 500، وعدد العقد 600 ألف عقدة، وعدد النقط بالفرش مليونًا و200 ألف نقطة، وارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم. وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.

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