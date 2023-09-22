معنِّف طفلته يعتذر: المقطع قديم.. وتبت من فعلتي.. وكنت أمرُّ بحالة نفسية

أكد أن نشره تزامن مع غياب زوجته عن المنزل منذ أسبوعَيْن

بعد تداوُل مقطع لرجل يعنف طفلته الصغيرة، ويضربها محاولاً إجبارها على الوقوف، خرج الرجل نفسه اليوم في مقطع فيديو ليعتذر عما أقدم عليه.

وأكد في مقطع الفيديو أن الحادثة قديمة، وأنه لا يعلم من نشره، مؤكدًا أنه تزامن مع غياب زوجته منذ أسبوعين عن المنزل؛ إذ تركته وحده يعتني بأطفاله الأربعة.

وأشار إلى أنه كان في وقت الحادثة يحاول تعليم طفلته الوقوف، وأنه كان يمرُّ وقتها بحالة نفسية. مبينًا أنه تاب من فعلته، واعتذر إلى الجميع عما اقترف من تعنيف لطفلته.