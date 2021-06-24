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في بطولة "منتون" الدولية لجمال الخيل العربية.. الفرس "نوفة النايفات" تتوج بالميدالية الذهبية

"المبارك" أهدى الفوز لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

حقق مربط "ناف" الميدالية الذهبية في فئة الأفراس عبر الفرس "نوفة النايفات" في بطولة "منتون" الدولية لجمال الخيل العربية، التي اختتمت منافساتها أمس في فرنسا، بحضور كبير من المرابط العالمية، التي تنافست على مدار ثلاثة أيام.

وقد توّج مربط "ناف" والعائدة ملكيته لنايف بن محمد المبارك بالمركز الأول في اليوم الختامي، حيث نالت الفرس المرتبة الأولى بمجموع 92.50 نقطة.
كما حصلت الفرس "نوفة النايفات" على جائزة أجمل رأس في البطولة، وكذلك أفضل فرس عربية مشاركة في هذه البطولة في نسختها الـ 29، التي تعد من أقدم البطولات الأوروبية المختصة بالخيل العربية الأصيلة.

وقال مالك المربط نايف المبارك: "أقدم هذا الفوز هدية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب الأيادي البيضاء على الخيل العربية بشكل عام وعلى الفروسية السعودية بشكل خاص، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -".

وأضاف: "أن الفرس نوفة النايفات حصدت العديد من الألقاب العالمية، وأن هذا اللقب سيسهم في حضورها المقبل في البطولات العالمية الأخرى بمشيئة الله، ومن أهمها بطولة العالم في باريس".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في بطولة "منتون" الدولية لجمال الخيل العربية.. الفرس "نوفة النايفات" تتوج بالميدالية الذهبية
سبق

حقق مربط "ناف" الميدالية الذهبية في فئة الأفراس عبر الفرس "نوفة النايفات" في بطولة "منتون" الدولية لجمال الخيل العربية، التي اختتمت منافساتها أمس في فرنسا، بحضور كبير من المرابط العالمية، التي تنافست على مدار ثلاثة أيام.

وقد توّج مربط "ناف" والعائدة ملكيته لنايف بن محمد المبارك بالمركز الأول في اليوم الختامي، حيث نالت الفرس المرتبة الأولى بمجموع 92.50 نقطة.
كما حصلت الفرس "نوفة النايفات" على جائزة أجمل رأس في البطولة، وكذلك أفضل فرس عربية مشاركة في هذه البطولة في نسختها الـ 29، التي تعد من أقدم البطولات الأوروبية المختصة بالخيل العربية الأصيلة.

وقال مالك المربط نايف المبارك: "أقدم هذا الفوز هدية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب الأيادي البيضاء على الخيل العربية بشكل عام وعلى الفروسية السعودية بشكل خاص، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -".

وأضاف: "أن الفرس نوفة النايفات حصدت العديد من الألقاب العالمية، وأن هذا اللقب سيسهم في حضورها المقبل في البطولات العالمية الأخرى بمشيئة الله، ومن أهمها بطولة العالم في باريس".

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
06:23 PM

في بطولة "منتون" الدولية لجمال الخيل العربية.. الفرس "نوفة النايفات" تتوج بالميدالية الذهبية

"المبارك" أهدى الفوز لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق مربط "ناف" الميدالية الذهبية في فئة الأفراس عبر الفرس "نوفة النايفات" في بطولة "منتون" الدولية لجمال الخيل العربية، التي اختتمت منافساتها أمس في فرنسا، بحضور كبير من المرابط العالمية، التي تنافست على مدار ثلاثة أيام.

وقد توّج مربط "ناف" والعائدة ملكيته لنايف بن محمد المبارك بالمركز الأول في اليوم الختامي، حيث نالت الفرس المرتبة الأولى بمجموع 92.50 نقطة.
كما حصلت الفرس "نوفة النايفات" على جائزة أجمل رأس في البطولة، وكذلك أفضل فرس عربية مشاركة في هذه البطولة في نسختها الـ 29، التي تعد من أقدم البطولات الأوروبية المختصة بالخيل العربية الأصيلة.

وقال مالك المربط نايف المبارك: "أقدم هذا الفوز هدية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب الأيادي البيضاء على الخيل العربية بشكل عام وعلى الفروسية السعودية بشكل خاص، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -".

وأضاف: "أن الفرس نوفة النايفات حصدت العديد من الألقاب العالمية، وأن هذا اللقب سيسهم في حضورها المقبل في البطولات العالمية الأخرى بمشيئة الله، ومن أهمها بطولة العالم في باريس".

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