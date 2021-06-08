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"الشؤون الإسلامية" توجّه خطباء الجمعة بالحديث عن "إيواء وتشغيل المتسللين"

تضمّن التوجيه بيان خطر هذه المخالفة للجمهور وخطر استغلال العواطف حولها

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطباء صلاة الجمعة في المملكة، بتضمين إحدى خطبهم لتحذير المصلين من خطر إيواء وتشغيل المتسللين، وما يترتب على ذلك من مخالفات.

وتضمن التوجيه ضرورة التحذير من استغلال عواطف الجمهور والتورط في هذه المخالفة، على أن يكون ذلك التنبيه في إحدى الخطب دون تحديد أسبوع معين لها.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" توجّه خطباء الجمعة بالحديث عن "إيواء وتشغيل المتسللين"
سبق

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطباء صلاة الجمعة في المملكة، بتضمين إحدى خطبهم لتحذير المصلين من خطر إيواء وتشغيل المتسللين، وما يترتب على ذلك من مخالفات.

وتضمن التوجيه ضرورة التحذير من استغلال عواطف الجمهور والتورط في هذه المخالفة، على أن يكون ذلك التنبيه في إحدى الخطب دون تحديد أسبوع معين لها.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
03:28 PM

"الشؤون الإسلامية" توجّه خطباء الجمعة بالحديث عن "إيواء وتشغيل المتسللين"

تضمّن التوجيه بيان خطر هذه المخالفة للجمهور وخطر استغلال العواطف حولها

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
4,968

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطباء صلاة الجمعة في المملكة، بتضمين إحدى خطبهم لتحذير المصلين من خطر إيواء وتشغيل المتسللين، وما يترتب على ذلك من مخالفات.

وتضمن التوجيه ضرورة التحذير من استغلال عواطف الجمهور والتورط في هذه المخالفة، على أن يكون ذلك التنبيه في إحدى الخطب دون تحديد أسبوع معين لها.

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