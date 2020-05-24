النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وجبات إفطار بمواقعهم.. أمير الجوف يعايد العاملين في الميدان ويثمن جهودهم

تهنئة شملت الأطقم الطبية ورجال الأمن ومنسوبي الهلال الأحمر وقطاع الخدمات

قدّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين بالميدان كافة، الذين يقومون بواجبهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وقدّم الأمير وجبات إفطار لجميع العاملين من أطقم طبية ورجال أمن ومنسوبي الهلال الأحمر وقطاع الخدمات من الأمانة والبلديات والمتطوعين في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة في مواقع عملهم؛ مساهمة منه ومشاركة لهم في الاحتفاء بعيد الفطر المبارك.

وثمّن الجهود الكبيرة التي يقوم بها منسوبو مختلف القطاعات في الميدان التي جعلت منهم أبطالًا للتصدي للجائحة وحماية المواطنين والمقيمين وتطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة؛ في خطوة غير مسبوقة بالعالم أكمله للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ودعا الأمير، الله العلي القدير، أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرفع هذا الوباء، ويكلل جهود حكومتنا الرشيدة لمكافحته بإذن الله، معربًا عن شكره للمواطنين والمقيمين لتقيدهم بما اتخذته الدولة من إجراءات واحترازات لمواجهة فيروس "كورونا".

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عيد الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وجبات إفطار بمواقعهم.. أمير الجوف يعايد العاملين في الميدان ويثمن جهودهم
سبق

قدّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين بالميدان كافة، الذين يقومون بواجبهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وقدّم الأمير وجبات إفطار لجميع العاملين من أطقم طبية ورجال أمن ومنسوبي الهلال الأحمر وقطاع الخدمات من الأمانة والبلديات والمتطوعين في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة في مواقع عملهم؛ مساهمة منه ومشاركة لهم في الاحتفاء بعيد الفطر المبارك.

وثمّن الجهود الكبيرة التي يقوم بها منسوبو مختلف القطاعات في الميدان التي جعلت منهم أبطالًا للتصدي للجائحة وحماية المواطنين والمقيمين وتطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة؛ في خطوة غير مسبوقة بالعالم أكمله للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ودعا الأمير، الله العلي القدير، أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرفع هذا الوباء، ويكلل جهود حكومتنا الرشيدة لمكافحته بإذن الله، معربًا عن شكره للمواطنين والمقيمين لتقيدهم بما اتخذته الدولة من إجراءات واحترازات لمواجهة فيروس "كورونا".

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:13 AM

وجبات إفطار بمواقعهم.. أمير الجوف يعايد العاملين في الميدان ويثمن جهودهم

تهنئة شملت الأطقم الطبية ورجال الأمن ومنسوبي الهلال الأحمر وقطاع الخدمات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
1
4,586

قدّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين بالميدان كافة، الذين يقومون بواجبهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وقدّم الأمير وجبات إفطار لجميع العاملين من أطقم طبية ورجال أمن ومنسوبي الهلال الأحمر وقطاع الخدمات من الأمانة والبلديات والمتطوعين في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة في مواقع عملهم؛ مساهمة منه ومشاركة لهم في الاحتفاء بعيد الفطر المبارك.

وثمّن الجهود الكبيرة التي يقوم بها منسوبو مختلف القطاعات في الميدان التي جعلت منهم أبطالًا للتصدي للجائحة وحماية المواطنين والمقيمين وتطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة؛ في خطوة غير مسبوقة بالعالم أكمله للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ودعا الأمير، الله العلي القدير، أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرفع هذا الوباء، ويكلل جهود حكومتنا الرشيدة لمكافحته بإذن الله، معربًا عن شكره للمواطنين والمقيمين لتقيدهم بما اتخذته الدولة من إجراءات واحترازات لمواجهة فيروس "كورونا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,482
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,553

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة