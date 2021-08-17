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تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها

قالت: نفّذنا حدائق مدعومة بألعاب أطفال وجلسات وحماية من الدبابات

قالت أمانة الطائف: إن أحد المواقع بالشفا قد خُصص لمحبي رياضة ركوب الخيل والتنزه بركوب الجمال، كموقع مفتوح مجهز بالجلسات والمظلات العائلية، ومدعوم بالخدمات البلدية كالنظافة والرش.

وأوضحت تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بتاريخ 8/ 1/ 1443هـ بعنوان (جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول)، أنها نفّذت بمركز الشفا السياحي العديدَ من الحدائق المدعومة بألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء والجلسات والمظلات، ووسائل الحماية لمنع دخول الخيول والدبابات.

وتابعت: "كما تعمل الجهات الأمنية بشكل دوري على رصد ومعالجة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية، ويعمل المراقبون الصحيون على منع بيع المواد مجهولة المصدر".

وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها الموقعَ المذكور، ورصدت انتشار المواشي والدراجات في الموقع.

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تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها
سبق

قالت أمانة الطائف: إن أحد المواقع بالشفا قد خُصص لمحبي رياضة ركوب الخيل والتنزه بركوب الجمال، كموقع مفتوح مجهز بالجلسات والمظلات العائلية، ومدعوم بالخدمات البلدية كالنظافة والرش.

وأوضحت تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بتاريخ 8/ 1/ 1443هـ بعنوان (جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول)، أنها نفّذت بمركز الشفا السياحي العديدَ من الحدائق المدعومة بألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء والجلسات والمظلات، ووسائل الحماية لمنع دخول الخيول والدبابات.

وتابعت: "كما تعمل الجهات الأمنية بشكل دوري على رصد ومعالجة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية، ويعمل المراقبون الصحيون على منع بيع المواد مجهولة المصدر".

وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها الموقعَ المذكور، ورصدت انتشار المواشي والدراجات في الموقع.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:12 AM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
04:14 PM

تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها

قالت: نفّذنا حدائق مدعومة بألعاب أطفال وجلسات وحماية من الدبابات

A A A
أحمد العبدالله - الطائف
3
2,523

قالت أمانة الطائف: إن أحد المواقع بالشفا قد خُصص لمحبي رياضة ركوب الخيل والتنزه بركوب الجمال، كموقع مفتوح مجهز بالجلسات والمظلات العائلية، ومدعوم بالخدمات البلدية كالنظافة والرش.

وأوضحت تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بتاريخ 8/ 1/ 1443هـ بعنوان (جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول)، أنها نفّذت بمركز الشفا السياحي العديدَ من الحدائق المدعومة بألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء والجلسات والمظلات، ووسائل الحماية لمنع دخول الخيول والدبابات.

وتابعت: "كما تعمل الجهات الأمنية بشكل دوري على رصد ومعالجة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية، ويعمل المراقبون الصحيون على منع بيع المواد مجهولة المصدر".

وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها الموقعَ المذكور، ورصدت انتشار المواشي والدراجات في الموقع.

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