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تركي آل الشيخ: فتح أبواب معرض الرياض للسيارات للجمهور مجانًا

ابتداء من يوم غد

أعلن تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، فتح معرض الرياض للسيارات للجمهور مجانًا، ابتداء من يوم غد السبت.

وكان "آل الشيخ" قد افتتح يوم أمس الخميس المعرض الذي يعد من أكبر معارض السيارات بالعالم؛ إذ حظي بإقبال كبير من المهتمين بقطاع السيارات. كما أزاح الستار عن سيارة 2030 الوحيدة في العالم التي صُممت خصيصًا للسعودية.

وتستمر فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات"، المنطقة الثالثة من مناطق #موسم_الرياض، حتى الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2019م.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة، تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

هيئة الترفيه تركي آل الشيخ معرض الرياض للسيارات موسم الرياض فعاليات موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي آل الشيخ: فتح أبواب معرض الرياض للسيارات للجمهور مجانًا
سبق

أعلن تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، فتح معرض الرياض للسيارات للجمهور مجانًا، ابتداء من يوم غد السبت.

وكان "آل الشيخ" قد افتتح يوم أمس الخميس المعرض الذي يعد من أكبر معارض السيارات بالعالم؛ إذ حظي بإقبال كبير من المهتمين بقطاع السيارات. كما أزاح الستار عن سيارة 2030 الوحيدة في العالم التي صُممت خصيصًا للسعودية.

وتستمر فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات"، المنطقة الثالثة من مناطق #موسم_الرياض، حتى الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2019م.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة، تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
10:24 PM

تركي آل الشيخ: فتح أبواب معرض الرياض للسيارات للجمهور مجانًا

ابتداء من يوم غد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,009

أعلن تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، فتح معرض الرياض للسيارات للجمهور مجانًا، ابتداء من يوم غد السبت.

وكان "آل الشيخ" قد افتتح يوم أمس الخميس المعرض الذي يعد من أكبر معارض السيارات بالعالم؛ إذ حظي بإقبال كبير من المهتمين بقطاع السيارات. كما أزاح الستار عن سيارة 2030 الوحيدة في العالم التي صُممت خصيصًا للسعودية.

وتستمر فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات"، المنطقة الثالثة من مناطق #موسم_الرياض، حتى الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2019م.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة، تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

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