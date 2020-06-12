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"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)؛ ليصبح الإجمالي 119942 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 1010 حالات تعافٍ؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 81029 حالة، وتم الإعلان عن 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 893 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة وصل لـ1820 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)؛ ليصبح الإجمالي 119942 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 1010 حالات تعافٍ؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 81029 حالة، وتم الإعلان عن 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 893 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة وصل لـ1820 حالة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
03:34 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
06:32 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
75
139,777

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)؛ ليصبح الإجمالي 119942 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 1010 حالات تعافٍ؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 81029 حالة، وتم الإعلان عن 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 893 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة وصل لـ1820 حالة.

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