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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

مع الساعات الأولى لتطبيقه.. شاهد جهود الأمن في "منع التجول الكلي" بالجوف

فيما شهدت الطرق والشوارع ومداخل المدينة التزامًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين

مع دخول الساعات الأولى لتطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف الموافق 30/ 9/ 1441هـ، بدت شوارع مدينة سكاكا خالية من المشاة والسيارات؛ عدا مركبات الجهات المستثناة التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وصولًا إلى منازلهم.

وشهدت الطرق والشوارع والميادين والأحياء ومداخل المدينة، التزامًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع وإيمانًا بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وسط تمركز نقاط الجهات الأمنية وبالمسح داخل الأحياء للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات؛ حفاظًا على سلامتهم للحد من انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.

عدسة "واس" بمنطقة الجوف وثّقت جهود رجال الأمن من الجهات الأمنية في مدينة سكاكا الذين يبادرون بتقديم السلام والدعاء لك بالسلامة، مع استمرار انضباط الجميع بالالتزام بالمنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

منع التجول الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع الساعات الأولى لتطبيقه.. شاهد جهود الأمن في "منع التجول الكلي" بالجوف
سبق

مع دخول الساعات الأولى لتطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف الموافق 30/ 9/ 1441هـ، بدت شوارع مدينة سكاكا خالية من المشاة والسيارات؛ عدا مركبات الجهات المستثناة التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وصولًا إلى منازلهم.

وشهدت الطرق والشوارع والميادين والأحياء ومداخل المدينة، التزامًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع وإيمانًا بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وسط تمركز نقاط الجهات الأمنية وبالمسح داخل الأحياء للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات؛ حفاظًا على سلامتهم للحد من انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.

عدسة "واس" بمنطقة الجوف وثّقت جهود رجال الأمن من الجهات الأمنية في مدينة سكاكا الذين يبادرون بتقديم السلام والدعاء لك بالسلامة، مع استمرار انضباط الجميع بالالتزام بالمنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:57 PM

مع الساعات الأولى لتطبيقه.. شاهد جهود الأمن في "منع التجول الكلي" بالجوف

فيما شهدت الطرق والشوارع ومداخل المدينة التزامًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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مع دخول الساعات الأولى لتطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف الموافق 30/ 9/ 1441هـ، بدت شوارع مدينة سكاكا خالية من المشاة والسيارات؛ عدا مركبات الجهات المستثناة التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وصولًا إلى منازلهم.

وشهدت الطرق والشوارع والميادين والأحياء ومداخل المدينة، التزامًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع وإيمانًا بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وسط تمركز نقاط الجهات الأمنية وبالمسح داخل الأحياء للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات؛ حفاظًا على سلامتهم للحد من انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.

عدسة "واس" بمنطقة الجوف وثّقت جهود رجال الأمن من الجهات الأمنية في مدينة سكاكا الذين يبادرون بتقديم السلام والدعاء لك بالسلامة، مع استمرار انضباط الجميع بالالتزام بالمنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

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