النصر يلحق هزيمة قاسية بالزوراء العراقي.. ويجدد آماله بالتأهل

في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

اقتنص النصر أول ثلاث نقاط له في البطولة الآسيوية بعدما ألحق هزيمة قاسية بمتصدر مجموعته الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الزوراء العراقي عند 4 نقاط في وصافة المجموعة.

ويتصدر ذوب آهن الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وثانياً الزوراء العراقي بأربع نقاط، والنصر ثالثاً بثلاث نقاط والوصل رابعاً بثلاث نقاط.

جاءت البداية سريعة حيث حاول الضيوف مباغتة النصر عندما بادروا للهجوم بوقت مبكر، صحيح أنه لم يبلغ في البداية فرص التهديد المباشر لكنهم اكتسبوا الكثير من الثقة لصنع اللعب وفرض شخصيتهم على أجواء اللقاء في الربع ساعة الأولى لكن سرعان ما استعاد النصر زمام المبادرة بفرض إيقاعه على ما تبقى من مجريات المباراة.

أثمرت سيطرة الزوراء في بداية اللقاء عن تسجيل هدف التقدم عن طريق أحمد فاضل الذي وصلته كرة بينية من صفاء هادي داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه، ثم قدم فاصلاً مهارياً بمراوغة عبدالله مادو قبل أن يصوب بدقة إلى داخل الشباك معلناً تقدم فريقه بالدقيقة (12).

احتاج لاعبو النصر لبعض الوقت لكي يتقدموا نحو مناطق التهديد في الثلث الأخير من الملعب، حيث لم يتأخروا في العودة لأجواء اللعب حينما تعرض فهد الجميعة لعرقلة داخل منطقة الجزاء لم يتوان حكم اللقاء عن احتسابها ركلة جزاء، سددها عبدالله السالم بنجاح داخل شباك جلال حسن (22).

لم يمهل النصر الضيوف فرصة لالتقاط الأنفاس حتى أضاف الهدف الثاني عن طريق متوسط الميدان يحيى الشهري من كرة حرة ثابتة نفذها بطريقة جميلة داخل شباك الزوراء مانحاً فريقه التقدم للمرة الأولى في اللقاء (29).

في الشوط الثاني دخل لاعبو النصر اللقاء والحماس بادٍ على أدائهم ترجم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط إلى هدف ثالث وذلك عندما أطلق جوليانو كرة صاروخية من خارج المنطقة عذبت حارس الزوراء جلال حسن كثيراً قبل أن يحولها لركلة ركنية نفذها يحيى الشهري على رأس عمر هوساوي مستغلاً الخروج الخاطئ من الحارس ليودعها بصورة ذكية داخل الشباك (59).

كاد فهد الجميعة أن يزيد من متاعب الزوراء العراقي بتدوينه الهدف الرابع حينما صوب كرة لولبية بطريقة جميلة ردتها العارضة عوضاً عن الحارس ليضيع هدف محقق على النصر (79).

ولم يكتف النصر بالثلاثية بل عزز من غلته التهديفية في الأنفاس الأخيرة للقاء بإضافة الهدف الرابع عن طريق البرازيلي جوليانو بعدما حول عرضية حمد آل منصور داخل شباك جلال حسن الذي وقف عاجزاً عن ردها لتستقر في أقصى الزاوية اليمنى لمرماه (94).