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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل.. إغلاق مول بعد افتتاحه مباشرة لعدم تطبيقه احترازات كورونا

فيديو أظهر تزاحم العملاء خلال فترة عمله

أغلق مركز الأزمات بحائل وبمشاركة الجهات الرقابية الأعضاء فيه، أحد المولات التجارية بمدينة حائل بعد افتتاحه بساعتين، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وكان المول قد أعلن عن افتتاح فرع له بمدينة حائل، وأعلن كذلك عن تخفيضات على كافة منتجاته بمناسبة الافتتاح، إلا أن تزاحم العملاء وعدم وضعه خطة لإدارة ذلك العدد نتج عنه دخول العملاء دون تطبيق التباعد بينهم داخل المول.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل تزاحم العملاء داخل المول.

وأوضح المول في بيان له: "أنه وبحسب التوجيهات الرسمية واشتراطات السلامة الوقائية ونتيجة مخالفة بعض العملاء للإجراءات الاحترازية والوقائية، تقرر إغلاق المول لفترة مؤقتة، وتوقيف كافة العروض والتخفيضات الحالية الخاصة بالافتتاح".


تجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويكثّف مركز الأزمات بمنطقة حائل جولاته الرقابية على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

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حائل.. إغلاق مول بعد افتتاحه مباشرة لعدم تطبيقه احترازات كورونا
سبق

أغلق مركز الأزمات بحائل وبمشاركة الجهات الرقابية الأعضاء فيه، أحد المولات التجارية بمدينة حائل بعد افتتاحه بساعتين، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وكان المول قد أعلن عن افتتاح فرع له بمدينة حائل، وأعلن كذلك عن تخفيضات على كافة منتجاته بمناسبة الافتتاح، إلا أن تزاحم العملاء وعدم وضعه خطة لإدارة ذلك العدد نتج عنه دخول العملاء دون تطبيق التباعد بينهم داخل المول.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل تزاحم العملاء داخل المول.

وأوضح المول في بيان له: "أنه وبحسب التوجيهات الرسمية واشتراطات السلامة الوقائية ونتيجة مخالفة بعض العملاء للإجراءات الاحترازية والوقائية، تقرر إغلاق المول لفترة مؤقتة، وتوقيف كافة العروض والتخفيضات الحالية الخاصة بالافتتاح".


تجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويكثّف مركز الأزمات بمنطقة حائل جولاته الرقابية على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
07:16 PM

حائل.. إغلاق مول بعد افتتاحه مباشرة لعدم تطبيقه احترازات كورونا

فيديو أظهر تزاحم العملاء خلال فترة عمله

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خالد السليمي - حائل
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أغلق مركز الأزمات بحائل وبمشاركة الجهات الرقابية الأعضاء فيه، أحد المولات التجارية بمدينة حائل بعد افتتاحه بساعتين، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وكان المول قد أعلن عن افتتاح فرع له بمدينة حائل، وأعلن كذلك عن تخفيضات على كافة منتجاته بمناسبة الافتتاح، إلا أن تزاحم العملاء وعدم وضعه خطة لإدارة ذلك العدد نتج عنه دخول العملاء دون تطبيق التباعد بينهم داخل المول.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل تزاحم العملاء داخل المول.

وأوضح المول في بيان له: "أنه وبحسب التوجيهات الرسمية واشتراطات السلامة الوقائية ونتيجة مخالفة بعض العملاء للإجراءات الاحترازية والوقائية، تقرر إغلاق المول لفترة مؤقتة، وتوقيف كافة العروض والتخفيضات الحالية الخاصة بالافتتاح".


تجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويكثّف مركز الأزمات بمنطقة حائل جولاته الرقابية على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

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