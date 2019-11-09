النصر يضرب شباك عفيف بخماسية .. والعدالة يتجاوز الجبيل

في دور الـ64 من بطولة كأس الملك

تأهل فريقا النصر والعدالة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تغلبهما على عفيف والجبيل في دور 64 من البطولة.

وضرب النصر شباك عفيف بخمسة أهداف مقابل هدف، حيث جاءت البداية من أحمد موسى عبر تسديدة قوية في الدقيقة 23.

وأضاف عوض خميس الهدف الثاني عند الدقيقة 44 بعد تمريرة من موسى، واجه عوض المرمى ولعبها ساقطة في أقصى الزاوية.

وعند الدقيقة 52 سجل حمد المنصور الهدف الثالث للنصر بعد كرة سددها من خارج خط الـ18.

وأضاف موسى الهدف الرابع في الدقيقة 55 عبر تسديدة أرضية زاحفة.

وجاء الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء نفذها جوليانو في الدقيقة 71.

فيما جاء هدف عفيف الوحيد من ركلة ركنية ضربها حمزة بن عبده برأسه في الدقيقة 78.

وفي المباراة الثانية كسب العدالة مضيفه الجبيل بنتيجة 2-1 بعد مباراة امتدت لأشواط إضافية.