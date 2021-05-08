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احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل

حصل في تمديدات التكييف الخارجية

كشف سوق "مكة مول" التجاري تفاصيل الحريق الذي وقع أمس الجمعة ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

ونشر المركز يقول: ‏نشكر الدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية على دعمهم ومساندتهم في احتواء الحريق البسيط في وقت قياسي والذي حصل في تمديدات التكييف الخارجية.

وأضاف: بمجهودات الجميع تم إعادة افتتاح المول لكم من جديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل
سبق

كشف سوق "مكة مول" التجاري تفاصيل الحريق الذي وقع أمس الجمعة ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

ونشر المركز يقول: ‏نشكر الدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية على دعمهم ومساندتهم في احتواء الحريق البسيط في وقت قياسي والذي حصل في تمديدات التكييف الخارجية.

وأضاف: بمجهودات الجميع تم إعادة افتتاح المول لكم من جديد.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
01:26 AM

احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل

حصل في تمديدات التكييف الخارجية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
8,991

كشف سوق "مكة مول" التجاري تفاصيل الحريق الذي وقع أمس الجمعة ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

ونشر المركز يقول: ‏نشكر الدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية على دعمهم ومساندتهم في احتواء الحريق البسيط في وقت قياسي والذي حصل في تمديدات التكييف الخارجية.

وأضاف: بمجهودات الجميع تم إعادة افتتاح المول لكم من جديد.

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