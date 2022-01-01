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تحت زخات المطر.. بلدغة "تا ليسكا" حضر النصر

"الفتح" أكمل المباراة بـ10 لاعبين

تحت زخات المطر، افتتح فريق النصر الأول لكرة القدم، موسم 2022 بانتصار ثمين على نظيره الفتح، بهدف دون مقابل؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (ختام الدور الأول).

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي؛ إلا أن الفتح خسر خدمات قائده مروان السعدان، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 42، ليكمل الفريق اللقاء بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني -وتحديدًا عند الدقيقة 52- تألق حارس الفتح باسل البحراني، وأبعد تسديدة "تاليسكا" ومن بعدها رأسية "إنسيلمو".

ضغط نصراوي وتراجع فتحاوي وقفت العناصر الشابة من الفتح في سيل الهجمات النصراوية للذود عن مرماهم، وتصدى حارس النصر وليد عبدالله لتسديدة لاعب الفتح علي الزقعان عند الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 75 فك "تاليسكا" شفرة دفاع الفتح وحضر بالهدف الأول، بعد استثماره لعرضية "أبوبكر".

بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة 26 في المركز الثالث؛ فيما بقي الفتح على رصيده السابق 16 نقطة.

الفتح النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحت زخات المطر.. بلدغة "تا ليسكا" حضر النصر
سبق

تحت زخات المطر، افتتح فريق النصر الأول لكرة القدم، موسم 2022 بانتصار ثمين على نظيره الفتح، بهدف دون مقابل؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (ختام الدور الأول).

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي؛ إلا أن الفتح خسر خدمات قائده مروان السعدان، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 42، ليكمل الفريق اللقاء بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني -وتحديدًا عند الدقيقة 52- تألق حارس الفتح باسل البحراني، وأبعد تسديدة "تاليسكا" ومن بعدها رأسية "إنسيلمو".

ضغط نصراوي وتراجع فتحاوي وقفت العناصر الشابة من الفتح في سيل الهجمات النصراوية للذود عن مرماهم، وتصدى حارس النصر وليد عبدالله لتسديدة لاعب الفتح علي الزقعان عند الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 75 فك "تاليسكا" شفرة دفاع الفتح وحضر بالهدف الأول، بعد استثماره لعرضية "أبوبكر".

بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة 26 في المركز الثالث؛ فيما بقي الفتح على رصيده السابق 16 نقطة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
08:05 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:32 PM

تحت زخات المطر.. بلدغة "تا ليسكا" حضر النصر

"الفتح" أكمل المباراة بـ10 لاعبين

A A A
أحمد سرور - الرياض
11
3,325

تحت زخات المطر، افتتح فريق النصر الأول لكرة القدم، موسم 2022 بانتصار ثمين على نظيره الفتح، بهدف دون مقابل؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (ختام الدور الأول).

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي؛ إلا أن الفتح خسر خدمات قائده مروان السعدان، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 42، ليكمل الفريق اللقاء بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني -وتحديدًا عند الدقيقة 52- تألق حارس الفتح باسل البحراني، وأبعد تسديدة "تاليسكا" ومن بعدها رأسية "إنسيلمو".

ضغط نصراوي وتراجع فتحاوي وقفت العناصر الشابة من الفتح في سيل الهجمات النصراوية للذود عن مرماهم، وتصدى حارس النصر وليد عبدالله لتسديدة لاعب الفتح علي الزقعان عند الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 75 فك "تاليسكا" شفرة دفاع الفتح وحضر بالهدف الأول، بعد استثماره لعرضية "أبوبكر".

بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة 26 في المركز الثالث؛ فيما بقي الفتح على رصيده السابق 16 نقطة.

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