النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدءًا من الغد.. مصدر مسؤول بالداخلية: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها

قال: من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.. واستمرار عمل الأنشطة المستثناة

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية؛ فقد تَقَرّر، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سَبَق الإعلان عنها؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وزارة الداخلية محافظة القطيف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدءًا من الغد.. مصدر مسؤول بالداخلية: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها
سبق

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية؛ فقد تَقَرّر، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سَبَق الإعلان عنها؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
09:00 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
09:39 PM

بدءًا من الغد.. مصدر مسؤول بالداخلية: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها

قال: من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.. واستمرار عمل الأنشطة المستثناة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
13
33,982

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية؛ فقد تَقَرّر، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سَبَق الإعلان عنها؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,775

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة