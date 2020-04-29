صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية؛ فقد تَقَرّر، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سَبَق الإعلان عنها؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

بدءًا من الغد.. مصدر مسؤول بالداخلية: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-29 صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية؛ فقد تَقَرّر، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سَبَق الإعلان عنها؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 09:00 PM

اخر تعديل 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 09:39 PM

بدءًا من الغد.. مصدر مسؤول بالداخلية: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها قال: من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.. واستمرار عمل الأنشطة المستثناة





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صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية؛ فقد تَقَرّر، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سَبَق الإعلان عنها؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.