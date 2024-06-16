بعد توقف لأكثر من شهر.. "كتابة عدل" عنيزة تستقبل مراجعيها بالورود

منشورات توعوية للتذكير بأهمية الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي

استقبلت كتابة عدل عنيزة صباح أمس الأول، المراجعين بالورود والحفاوة، بعد توقف زيارتهم بسبب كورونا قبل أشهر ضمن الإجراءات الاحترازية.

وقال رئيس كتابة العدل الشيخ معاذ بن أحمد العثيم: بفضل الله ثم بفضل توجيهات ولاة أمرنا -حفظهم الله- وتعليمات الوزير الدكتور وليد الصمعاني ووكيل الوزارة لشؤون التوثيق والتسجيل العيني التي تؤكد أهمية حسن التعامل مع المراجعين والتيسير عليهم؛ فإننا خصّصنا ركنًا يحتوي عددًا من الإهداءات مثل الورود والعصيرات، وكذلك المعقمات والنشرات التوعوية التي تُذكّر بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.