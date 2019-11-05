أسعار النفط تتراجع بعد مكاسب مدفوعة بتفاؤل إزاء التجارة

بلغ خام القياس العالمي "برنت" 62.12 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي يُبقي المستثمرون فيه أنظارهم على بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقتٍ لاحقٍ اليوم، وذلك بعد يومين من المكاسب التي حقّقها الخام بفضل بيانات اقتصادية إيجابية، وآمال بشأن إبرام واشنطن وبكين اتفاقاً تجارياً.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بمقدار سنت، إلى 62.12 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7 % في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات، إلى 56.45 دولار للبرميل.