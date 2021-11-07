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مدير صحة الطائف يكافئ 65 ممرضًا وممرضة على تميزهم في أداء أعمالهم

بطاقات شكر شملت العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية

فاجأ مدير صحة الطائف سعيد القحطاني، خلال إجازة نهاية الأسبوع، 65 ممرضًا وممرضة ببطاقات شكر ودورات تدريبية أُرسلت لهم على إيميلاتهم الشخصية؛ نظير تميزهم في أداء أعمالهم.

وشملت البطاقات جميع التمريض السعودي وغير السعودي العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية.

وقدّم مدير إدارة التمريض بصحة الطائف سلمان الثبيتي -نيابة عن الممرضين والممرضات- شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية على هذا التكريم والتحفيز، الذي سيكون دافعًا لهم لتقديم المزيد من الجهد والتميز في العمل.

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مدير صحة الطائف يكافئ 65 ممرضًا وممرضة على تميزهم في أداء أعمالهم
سبق

فاجأ مدير صحة الطائف سعيد القحطاني، خلال إجازة نهاية الأسبوع، 65 ممرضًا وممرضة ببطاقات شكر ودورات تدريبية أُرسلت لهم على إيميلاتهم الشخصية؛ نظير تميزهم في أداء أعمالهم.

وشملت البطاقات جميع التمريض السعودي وغير السعودي العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية.

وقدّم مدير إدارة التمريض بصحة الطائف سلمان الثبيتي -نيابة عن الممرضين والممرضات- شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية على هذا التكريم والتحفيز، الذي سيكون دافعًا لهم لتقديم المزيد من الجهد والتميز في العمل.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
10:03 AM

مدير صحة الطائف يكافئ 65 ممرضًا وممرضة على تميزهم في أداء أعمالهم

بطاقات شكر شملت العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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2,299

فاجأ مدير صحة الطائف سعيد القحطاني، خلال إجازة نهاية الأسبوع، 65 ممرضًا وممرضة ببطاقات شكر ودورات تدريبية أُرسلت لهم على إيميلاتهم الشخصية؛ نظير تميزهم في أداء أعمالهم.

وشملت البطاقات جميع التمريض السعودي وغير السعودي العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية.

وقدّم مدير إدارة التمريض بصحة الطائف سلمان الثبيتي -نيابة عن الممرضين والممرضات- شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية على هذا التكريم والتحفيز، الذي سيكون دافعًا لهم لتقديم المزيد من الجهد والتميز في العمل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,168
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,013
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,177

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