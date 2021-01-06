أفضل مواقع ومزودي أكواد خصم لتسوق الملابس عبر الانترنت عام 2021

التسوق من المنزل أصبح عادة شائعة خاصة بين النساء تتزايد مع مرور الوقت بشكل ملحوظ، وذلك نظراً لسهولته من حيث توصيل الطلبات والتنقل بين كثير من المتاجر في وقت قصير، وبشكلٍ خاصٍ في الفترة التابعة لتفشي فيروس كورونا، حيث كشفت دراسةٌ أجرتها ماستركارد توجهاً مندفعاً نحو تجربة التسوق والشراء عبر الانترنت في المملكة العربية السعودية عن سابقها قبل انتشاره، وأضافت احتلال تسوق الملابس أونلاين النصيب الأكبر من نمو هذه الظاهرة الهائل بنسبة 73% في الفترات الأخيرة بالمملكة.

من خلال بعض البحث البسيط في أشهر مواقع التسوق عبر الانترنت حول العالم، ستتمكن من الحصول على كل ما تحتاجه من مستلزماتك المحدودة تواجدها محلياً، والتي نركز في مقالنا هذا على الملابس والأزياء، والتي تعتبر من أكثر الأمور التي تتعدد فيها الاتجاهات والأذواق بين المتسوقين.

لا تحتاج في الأساس إلى الدخول إلى متجر حقيقي مرة أخرى، وبدلاً من ذلك تأتي متاجر الملابس النسائية أون لاين إليك بتصفحها من خلال الجوال أو الكمبيوتر من البيت بكل سهولة، والتي توفر معظمها إمكانية إرجاع المنتجات أو استبدالها في حال لم يتوافق طلبك مع ما تتوقع وصوله على أرض الواقع.. إنه دافع مشجع بشكل خاص في ظل هيمنة ميزة الدفع عند الاستلام والشحن المجاني.

يتيح لنا الإنترنت تصفح ملايين المنتجات ثم توصيلها مباشرة إلى باب البيت في أسرع وقت ممكن.

التسوق عبر الإنترنت مناسب وغالباً ما يكون أرخص أيضاً إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة، ولكن كيف يمكننا أن نتأكد من أن هذا المتجر يقدم لنا كل الأغراض التي نريدها.

ومن جانب آخر، يريد الجميع أيضاً أن يكون على ثقة بأن المتجر يقدم كل شيء بنفس الجودة التي يدعيها، ومن هنا جاءت فكرة مقالنا عن أفضل وأشهر مواقع التسوق للملابس والأزياء، والتي توفر أكواد خصم على معظم منتجاتها التي لا تقل جودةً عن أخرى بأضعاف الثمن في متاجر تسوق الكترونية أخرى عبر الانترنت.

أشهر أكواد الخصم التي توفرها مواقع تسوق الملابس أون لاين

في هذا المقال سوف نستعرض مجموعة من افضل مواقع تسوق أكواد الخصم وكذلك أفضل مواقع التسوق للنساء عبر الانترنت حتى عام 2021، والتي تشير المراجعات الموثوقة إلى أنها تعرض ملابس واكسسوار وأغراض نسائية ذات جودة عالية وخامات جيدة بنفس طريقة العرض التي تجدها على موقعهم.

مودانيسا

موقع مودانيسا هو أحد أفضل مواقع التسوق عبر الإنترنت فيما يخص ملابس النساء وخاصة المحجبات وجميع المستلزمات الخاصة بهم.

موقعهم الالكتروني للأزياء يشمل مجموعة واسعة من الملابس والحقائب والأحذية والإكسسوار والمجوهرات للنساء والرجال والأطفال وملابس المقاسات الخاصة.

المتجر يوفر أحدث الاتجاهات تماماً كما يعمل على توفير أحدث خطوط الأناقة والموضة، وكل ذلك بأسعار معقولة، لذلك لن تدمر ميزانيتك عند الشراء من هذا الموقع.

يوفر متجر مودانيسا للأزياء أيضاً طريقة خصم مميزة إذا كنت تستخدم قسيمة شراء أو كود خصم مودانيسا للحصول على تخفيض مميز على جميع المنتجات من المتجر، وكذلك سيكون هناك خصم على مصاريف الشحن وخصم مميز للعملاء الجدد.

نمشي

نمشي للتسوق هي وجهة أزياء على الانترنت تضم أكثر من 600 علامة تجارية فاخرة مختلفة، من الأسماء المعروفة مثل جوتشي وبالينسياجا وزارا وغيرها من الأزياء الراقية وكذلك أزياء المصممين الجدد في السوق العالمي.

ستجد على الإنترنت مجموعة كبيرة من الملابس والإكسسوار بالإضافة إلى المفروشات المنزلية ومنتجات التجميل.

الموقع والتطبيق متاحان للتحميل بلغات مختلفة، وهناك أيضاً خدمة الشحن في جميع أنحاء العالم، كما ستتلقى مشترياتك في صندوق جميل واللمسة الأخيرة لعملية الشراء فاخرة حقاً وتستحق التجربة.

يمكنك الحصول على خصومات رائعة من خلال استخدام كوبون نمشي او قسائم الشراء بالريال السعودي الذي يقدم لك خصم مميز على غالبية المنتجات.

فاشون فيل

تقدم فاشون فيل للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة لا حصر لها من حقائب اليد الحديثة والكلاسيكية والنادرة والمحدودة من أمثال برادا ولويز فويتون، وقد صنعت الشركة اسما لنفسها كواحدة من منصات إعادة البيع الرائدة في العالم.

يقدم المتجر مجموعة من الحقائب النادرة المستعملة والتي يتم إجراء مزادات عالمية عليها، ويمكنك شراء حقائب مملوكة للمشاهير بأسعار مميزة.

باستخدام تحليل الخبراء والتكنولوجيا الجديدة المبتكرة للتحقق من أن كل حقيبة يد أصلية، تسعى الشركة جاهدة لمكافحة الصورة السلبية لسوق إعادة البيع.

الموقع أنيق وسهل الاستخدام، ويقدم حلاً مناسباً عبر الإنترنت يعيد تصور أعمال بيع البضائع المستعملة.

ران واي كتالوج

متجر ران واي كتالوج الجديد والفاخر عبر الإنترنت هو موضع إعجاب لكثير من النساء عندما يتعلق الأمر بالعثور على قطع المصممين الأصلية بسعر مخفض، حيث يمكنكِ شراء الملابس والإكسسوار الفاخر من العلامات التجارية مثل جوتشي وديور وبالمين وكلوي وزارا وغيرها الكثير بأسعار تنافسية رائعة.

السر في ذلك هو أن فريق عمل المتجر يتفاوض باستمرار على الخصومات مباشرة مع العلامات التجارية الفاخرة في أوروبا لبيع نهاية الموسم أو البضائع التي عليها تخفيضات أو تصفيات ثم ينقلون المدخرات إليك مباشرة.

تم تأسيس المتجر على يد مصممة أزياء مهتمة بتصميمات الأزياء العالمية الحديثة بعد قضاءها عدة سنوات في العمل مع علامة تجارية خبيرة في مجال الأزياء والتصميمات، والذي كان بدوره عاملاً لابتكار فكرة تسويق الكتروني مبدعةٍ بمعنى الكلمة!

يقوم المتجر عبر الإنترنت بمهمة تحويل أزياء المصممين إلى منتجات ملموسة بأسعارٍ رخيصة واقتصادية، حرصاً على تلبية مختلف الأذواق بتكاليف بمتناول اليد، حيث يتم عرض قطع المصممين الجديدة أسبوعياً على الموقع مع مجموعة كبيرة ومتنوعة لتناسب الجميع.

يوفر الموقع إمكانية تحقيق خصم إضافي عند استخدام قسائم الشراء أو كود الخصم لتحقيق تخفيض مميز على جميع السلع المعروضة.

بوهو

ستحب الشابات ممن لديهن ميزانية محدودة ويبحثن عن السلع الأساسية المثالية لخزانة الملابس ما يقدمه متجر بوهو.

يتم عرض أكثر من 100 قطعة ملابس جديدة على موقع الشركة الإلكتروني كل يوم، مما يتيح لك فرصة تسجيل قطع متعددة الاستخدامات بأسعار معقولة.

بالنسبة للنساء اللواتي يردن تحقيق توفير بشأن مشترياتهن، يعد هذا المتجر بديلاً رائعاً للمتاجر الالكترونية المشهورة ولكنها تحمل سداً ليس باستطاعة كل الفئات تحمله.. التكلفة بالتأكيد.

في بوهو، تبدأ المنتجات من دولارين وتقل معظم الملابس المدرجة في المتجر عن 100 دولار، حيث يمكنكِ أن تقومي بتجميع خزانة ملابس منوعة الموديلات بتكلفة لا تذكر.

كما يمكنك أيضاً تحقيق خصومات رائعة مع أحدث كود خصم بوهو الذي يقدم أفضل خصم.

إتش أند إم

باعتبارها واحدة من أشهر متاجر التجزئة والمتاجر المتخصصة في تسوق أزياء النساء عبر الإنترنت، فتميز إتش أند إم بأن لديها مجموعة مميزة من المنتجات: من الإكسسوارات العصرية إلى أساسيات هامة لكل امرأة في خزانة ملابسها، فإن المتجر يعتبر موقع التسوق المفضل للنساء اللواتي يبحثن عن مزج الجاذبية بسلاسة مع خطوط الموضة الحديثة.

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مود كلوث

إذا كنت ترغبين في إنفاق المال على فستان جديد جميل على أحدث خطوط الموضة، توجه إلى متجر مود كلوث العالمي، والمعروف بتميزه بالأزياء الحصرية بين مواقع تسوق الملابس أون لاين.

مود كلوث هو العلامة التجارية المثالية للأزياء للنساء اللواتي يبحثن عن تصميمات فريدة تماماً، حيث يقدم المتجر مزيجاً ساحراً من القطع المستوحاة من الاتجاهات القديمة.

الملابس الموجودة على المتجر مصنوعة بشكل جميل وتستحق الاستثمار وستحصل على إشادة رائعة بهذا الأسلوب المستوحى من الطرازات القديم.

توب شوب

يعتبر متجر توب شوب وجهة تسوق أساسية لجميع الفتيات الرائعات اللائي يبحثن عن مصدر موثوق به لمنتجات الأزياء والاكسسوار.

يقدم متجر توب شوب ملابس بأحجام وتركيبات متنوعة، مما يجعلها واحدة من أكثر مواقع التسوق عبر الإنترنت شمولاً.

ابحث عن سترات فريدة من نوعها وأزياء جديدة أو فستان مذهل لتجديد خزانة ملابسك وإضفاء إحساس بالأسلوب البريطاني الكلاسيكي في حياتك.

ماركس أند سبنسر

هو متجر أساسي في صناعة الأزياء لأنه يقدم مجموعة رائعة من الملابس والإكسسوار. سواء كنت ترغب في تجديد قطعة موجودة بالفعل عن طريق إضافة حزام وسوار جديدين، أو كنت تبحث عن سترة جديدة مفضلة لديك، فإن هذا المتجر لديه كل شيء.

سيحب عشاق الملابس العصرية والملابس الكلاسيكية خط الملابس الجديد المتاح من خلال المتجر والذي سيجعلك تشعرين وكأنك عارضة أزياء في أي وقت من الأوقات.

يمكنك الحصول على خصم من خلال استخدام كود خصم ماركس أند سبنسر الحصري.

نوردستروم

يعتبر متجر نوردستروم واحد من أكثر العلامات التجارية شهرة، فقد هيمنت على صناعة البيع بالتجزئة منذ مائة عام.

صممت نوردستروم بتكتيك أولى وضع المرأة العصرية اعتباراً أكبر من مجرد كونه موقع تسوق للملابس والأزياء بشكل تقليدي، حيث يحتوي مجموعة واسعة من التصميمات الفردية والحصرية التي تجعله يتألق في عالم الموضة والتسوق أون لاين.

عادة ما يضفي مصممي المتجر جاذبية راقية مع مقاسات جذابة، وهو مصدر موثوق لتسوق الملابس الأنيقة والمتعددة الاستخدامات للمناسبات بمختلفها.. الرسمية أو الحفلات الليلية.

بدلاً من ذلك، إذا كنت تبحث عن متجر خصم جيد عبر الإنترنت، فإن المتجر لديه بعض الصفقات المذهلة على الملابس المصممة خصيصاً للأزياء العرضية.

جولي شيك:

من منصات التسوق الرقمية التي نالت إقبال وولاء فئةٍ كبيرةٍ من المتسوقين، والتي يمكن أن نجد معظم القلوب التي أهدت إخلاصها في تجارب التسوق عبر المواقع الالكترونية لجولي شيك هي فئات المتسوقين أونلاين في السعودية.. وإن قل حديثنا عن هذه العلامة التجارية الرائدة، فالسبب بالتأكيد أنها "غنيةٌ عن التعريف".

نصائح التسوق الالكتروني.. بسيطةٌ بِلُغَتها ولكنها بالغة الأهمية والقيمة عند شراء الملابس بشكل خاص

1- البائع، وسيط التسوق، صفحة الشراء، بيانات الدفع الالكتروني: قبل كل شيء، لا قيمة من ملابسٍ حصرية أو أسعارٍ رخيصة إن كنت تتسوق من مواقع غير مضمونة ولم يرد عنها ما يقنع برضا العملاء عنها وتقييمهم لها كمتاجر موثوقة ومجربة 100%، أو صفحاتٍ غير اعتيادية وليست آمنة عند الانتقال لإتمام عملية الدفع.

2- عدم إتمام عمليات الشراء الالكتروني عبر شبكات الانترنت العامة: كالمتواجدة في المقاهي على سبيل المثال.

3- تسوق الملابس أون لاين تحديداً يتطلب أن تكون على درايةٍ بوحدات القياس التي يستخدمها المتجر وما تعادله بالوحدات التي اعتدت على الشراء من خلال اعتمادها كمقاس لك.

4- سياسات الاستبدال أو الإرجاع: كذلك أيضاً واعتباراً بأن المقاس هو المجازفة الأكبر عند تسوق الملابس عبر المتاجر الالكترونية، فعلى الأقل إن لم تكن واثقاً بأن ما يناسبك غايةٌ مضمونة وسهلة التمييز، فعلى الأقل لا تفقد حظك في فرصة الإرجاع أو الاستبدال.

5- لا ضرار من الاطلاع على الفيديوهات التي تزودها بعض المتاجر الالكترونية للملابس لعارضات أزياءٍ بهدف تمثيل كل علامةٍ تجارية على بعدٍ واقعيٍ يلفت الانتباه والتأثير على قلوب النساء بصيغته الخاصة، وهنا يمكن أن تكون هذه الفيديوهات مساراً لتغيير قرارٍ قد اتخذته مسبقاً على أنه الأفضل!