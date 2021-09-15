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رئيس الترفيه: موسم الرياض 2 فرصة كبيرة في الوظائف لمَن يبحث عنها

حث على الاستفادة المادية والاقتصادية من خلال فعاليته والزخم الذي يصاحبها

حث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الراغبين على انتهاز فرص الوظائف الكبيرة التي يوفرها موسم الرياض الثاني والاستفادة المادية والاقتصادية من خلال فعاليته والزخم الذي يصاحبها على كل الأصعدة.


وأشار في هذا الصدد في تغريدات نشرها على حسابه بتويتر إلى أن كثيرين استفادوا من موسم الرياض الأول ممن اجتهدوا وثابروا وانتهزوا الفرص، من سواق الأوبر لأصحاب المطاعم والمقاهي والفود ترك وأصحاب العقار والإيجار والمقاولين وشركات الخدمات اللوجستية والفنادق.

ولفت آل الشيخ إلى أن الرزق بعد توفيق الله يعتمد على اجتهاد الإنسان وسعيه، وبأن الموسم فرصة كبيرة في الوظائف وفي الاستفادة من الزخم اللي حاصل على كل الأصعدة، متمنيًا التوفيق للجميع.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو لمعرض من المعارض الكبيرة التي ستكون في ⁧‫#موسم_الرياض⁩ … معلقًا عليه "لكي تتخيل أكثر".


يُذكر أن فعاليات "موسم الرياض 2"، سيشهد تطورات جديدة، تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر وسيتم "إقامة 70 حفلاً غنائيًا عربيًا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية".

ومن المقرر أن يُقام "موسم الرياض 2" على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، في 14 منطقة على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية.

و"تم تدشين 200 مطعم، و70 مقهى، على أن يشاهد الجمهور 350 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى 18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية"، وسيتم إقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الترفيه: موسم الرياض 2 فرصة كبيرة في الوظائف لمَن يبحث عنها
سبق

حث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الراغبين على انتهاز فرص الوظائف الكبيرة التي يوفرها موسم الرياض الثاني والاستفادة المادية والاقتصادية من خلال فعاليته والزخم الذي يصاحبها على كل الأصعدة.


وأشار في هذا الصدد في تغريدات نشرها على حسابه بتويتر إلى أن كثيرين استفادوا من موسم الرياض الأول ممن اجتهدوا وثابروا وانتهزوا الفرص، من سواق الأوبر لأصحاب المطاعم والمقاهي والفود ترك وأصحاب العقار والإيجار والمقاولين وشركات الخدمات اللوجستية والفنادق.

ولفت آل الشيخ إلى أن الرزق بعد توفيق الله يعتمد على اجتهاد الإنسان وسعيه، وبأن الموسم فرصة كبيرة في الوظائف وفي الاستفادة من الزخم اللي حاصل على كل الأصعدة، متمنيًا التوفيق للجميع.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو لمعرض من المعارض الكبيرة التي ستكون في ⁧‫#موسم_الرياض⁩ … معلقًا عليه "لكي تتخيل أكثر".


يُذكر أن فعاليات "موسم الرياض 2"، سيشهد تطورات جديدة، تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر وسيتم "إقامة 70 حفلاً غنائيًا عربيًا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية".

ومن المقرر أن يُقام "موسم الرياض 2" على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، في 14 منطقة على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية.

و"تم تدشين 200 مطعم، و70 مقهى، على أن يشاهد الجمهور 350 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى 18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية"، وسيتم إقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
01:43 AM

رئيس الترفيه: موسم الرياض 2 فرصة كبيرة في الوظائف لمَن يبحث عنها

حث على الاستفادة المادية والاقتصادية من خلال فعاليته والزخم الذي يصاحبها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
9,476

حث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الراغبين على انتهاز فرص الوظائف الكبيرة التي يوفرها موسم الرياض الثاني والاستفادة المادية والاقتصادية من خلال فعاليته والزخم الذي يصاحبها على كل الأصعدة.


وأشار في هذا الصدد في تغريدات نشرها على حسابه بتويتر إلى أن كثيرين استفادوا من موسم الرياض الأول ممن اجتهدوا وثابروا وانتهزوا الفرص، من سواق الأوبر لأصحاب المطاعم والمقاهي والفود ترك وأصحاب العقار والإيجار والمقاولين وشركات الخدمات اللوجستية والفنادق.

ولفت آل الشيخ إلى أن الرزق بعد توفيق الله يعتمد على اجتهاد الإنسان وسعيه، وبأن الموسم فرصة كبيرة في الوظائف وفي الاستفادة من الزخم اللي حاصل على كل الأصعدة، متمنيًا التوفيق للجميع.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو لمعرض من المعارض الكبيرة التي ستكون في ⁧‫#موسم_الرياض⁩ … معلقًا عليه "لكي تتخيل أكثر".


يُذكر أن فعاليات "موسم الرياض 2"، سيشهد تطورات جديدة، تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر وسيتم "إقامة 70 حفلاً غنائيًا عربيًا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية".

ومن المقرر أن يُقام "موسم الرياض 2" على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، في 14 منطقة على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية.

و"تم تدشين 200 مطعم، و70 مقهى، على أن يشاهد الجمهور 350 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى 18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية"، وسيتم إقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية.

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