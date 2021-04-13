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"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بشهر رمضان المبارك

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى كل أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي كافة؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ودعا "العثيم" المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يمدهم بعونه وتوفيقه.

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"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بشهر رمضان المبارك
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى كل أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي كافة؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ودعا "العثيم" المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يمدهم بعونه وتوفيقه.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
04:00 PM

"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بشهر رمضان المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى كل أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي كافة؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ودعا "العثيم" المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يمدهم بعونه وتوفيقه.

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