سعودي يفوز بربع مليون ريال بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

بصقرين اشتراهما من المزاد الدولي لمزارع الإنتاج بمبلغ أقل بكثيرٍ

فاز الصقار السعودي عبدالعزيز فهد الموسى، بقرابة 300 ألف ريال، بعدما حصد المركزين الأول والثاني في نهائي شوط "جير بيور فرخ مُلاك سعوديين" المقام في اليوم الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.



وحصل "الموسى" على كأس الملك عبدالعزيز لهذه الفئة، إلى جانب مبلغ 250 ألف ريال عبارة عن جائزتي المركزين الأول "150 ألف ريال" والثاني "100 ألف ريال"، ليحقق مكسبًا كبيرًا من خلال هذين الصقرين اللذين اشتراهما من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمبلغ أقل بكثيرٍ مما كسبه في المهرجان.



وكشف "الموسى" عن سعادته الغامرة بهذا الفوز، وقال: الظفر بكأس الملك عبدالعزيز لفئة "جير بيور فرخ مُلاك سعوديين" لا يقدَّر بثمن؛ لما لهذا الاسم من مكانة كبيرة في قلوب جميع الخليجيين والعرب، ناهيك عن السعوديين.



وأوضح أنه اشترى الصقرين من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ حيث اشترى الصقر "فوكس 2" والحائز على المركز الأول وكأس المؤسس بمبلغ 50 ألف ريال فقط، فيما اشترى الصقر الثاني "فوكس 2" بمبلغ 56 ألف ريال، مؤكدًا أن نظرته كانت صائبة حينما زايد على هذين الصقرين في المزاد وأصرَّ على الظفر بهما.



وقدم "الموسى" شكره وتقديره لنادي الصقور السعودي على الخدمات الكبيرة التي يقدمها للصقارة والصقارين.



وأضاف: المزادات التي يقيمها النادي وفرت للصقارين الكثير من الوقت والجهد والمال؛ حيث كان الصقار يتكبَّد عناء السفر والبحث عن الصقور القوية، إلا أن نادي الصقور نجح في وضع كل مزارع العالم في مكانٍ واحد؛ الأمر الذي وفر سوقًا آمنًا للصقارين.



يُذكر أن الصقرين "فوكس 2" و"فوكس 1"؛ حققا المركزين الأول والثاني في الأشواط التأهيلية، ليحصد "فوكس 2" 150 ألف ريال جائزة المركز الأول، إلى جانب 25 ألف ريال جائزة المركز الأول للشوط التأهيلي، فيما حقق "فوكس 1" 100 ألف ريال جائزة المركز الأول للشوط النهائي، و20 ألف ريال جائزة المركز الثاني للشوط التأهيلي، ليصبح مجموع ما حققه الصقران للموسى 290 ألف ريال مقابل سعرهما 106 آلاف ريال.



وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، أسدل الستار عن مسابقتيه "الملواح" و"المزاين"، بعد أن شارك فيه 2110 صقور، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض.



وخصص المهرجان جوائز مالية للفائزين في مسابقاته بلغت نحو 25 مليون ريال، واختتم فعالياته أمس الخميس بتتويج الفائزين في الأشواط النهائية لمسابقة الملواح التي بلغت نحو 37 شوطًا؛ حيث توّج المركز الأول في كل فئة من الأشواط النهائية للسعوديين والدوليين بلقب كأس "المؤسس"، كما أقام خلال الأيام الماضية أشواط مسابقة المزاين لاختيار أجمل الصقور، وكرّم الفائزين في أشواط المسابقة السبعة.