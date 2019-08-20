شاهد .. أشجار المانجروف ترسم لوحة طبيعية على سواحل ينبع

نظام إيكولوجي متكامل وموئل لعدد من الكائنات البحرية والطيور

حرصت الهيئة الملكية بينبع منذ بداية تأسيس مدينة ينبع الصناعية في أواخر السبعينيات الميلادية، على المحافظة على محميات أشجار المانجروف "الشورى" على سواحل ينبع الصناعية، وتخضعها لبرنامج مراقبة علمي وعناية فائقة.

يأتي ذلك نظراً لأهميتها الطبيعية والبيئية، ولكونها نظاماً إيكولوجياً متكاملاً للمنطقة من خلال كونها حاضنة وموئلاً طبيعياً لعدد من الكائنات البحرية والطيور المهاجرة.

وتؤدي هذه الأشجار دورها في التوازن البيئي كموئل طبيعي لعدد من الكائنات البحرية والمتجول على سواحل مدينة ينبع الصناعية الرائعة، ويلاحظ التركيبة الطبيعية المتناغمة بين لون البحر الفيروزي وألوان أشجار المانجروف الخضراء مما يشكّل لوحة فنية طبيعية تسر الناظرين تتوجّها الجهود التي تبذل للمحافظة عليها لمراقبة ازدهارها والقيام بدراسات علمية بشكل دوري من قِبل كوادر وطنية متخصّصة إضافة إلى إجراء مسوح بيئية وإعداد تقارير منتظمة عن التقييم البيئي لهذه المحميات.

وتشمل جهود العناية، تنفيذ حملات تأهيل واستزراع وإعداد برامج توعوية دورية لطلاب المدارس والكليات لرفع الوعي البيئي عن محميات نبات المانجروف وأهمية المحافظة عليها ودعم أيّ البرامج والجهود التي تنفّذها الشركات العاملة بالمدينة للوصول إلى المحافظة على البيئة وتنميتها.