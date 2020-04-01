النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "رومانية": "كلوج" قد يخسر أهم لاعبيه بسبب عروض الأندية "السعودية"

كشفت تقارير صحفية رومانية عن تفاوض ثلاثة أندية سعودية وصفتها الصحيفة بالكبيرة وعروضها مغرية للحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، حارس مرمى فريق كلوج.

وبحسب ما نقلت صحيفة "zcj" فإن الأندية السعودية قدمت عروضًا للحارس يضمن بها حصوله على راتب سنوي يبلغ مليون يورو.

وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إيقاف معظم الدوريات العالمية بسبب فيروس كورونا إلا أن الفرق تتأهب من الآن لتعاقداتها الجديدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "رومانية": "كلوج" قد يخسر أهم لاعبيه بسبب عروض الأندية "السعودية"
سبق

كشفت تقارير صحفية رومانية عن تفاوض ثلاثة أندية سعودية وصفتها الصحيفة بالكبيرة وعروضها مغرية للحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، حارس مرمى فريق كلوج.

وبحسب ما نقلت صحيفة "zcj" فإن الأندية السعودية قدمت عروضًا للحارس يضمن بها حصوله على راتب سنوي يبلغ مليون يورو.

وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إيقاف معظم الدوريات العالمية بسبب فيروس كورونا إلا أن الفرق تتأهب من الآن لتعاقداتها الجديدة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:43 PM

صحيفة "رومانية": "كلوج" قد يخسر أهم لاعبيه بسبب عروض الأندية "السعودية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
873

كشفت تقارير صحفية رومانية عن تفاوض ثلاثة أندية سعودية وصفتها الصحيفة بالكبيرة وعروضها مغرية للحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، حارس مرمى فريق كلوج.

وبحسب ما نقلت صحيفة "zcj" فإن الأندية السعودية قدمت عروضًا للحارس يضمن بها حصوله على راتب سنوي يبلغ مليون يورو.

وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إيقاف معظم الدوريات العالمية بسبب فيروس كورونا إلا أن الفرق تتأهب من الآن لتعاقداتها الجديدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,669
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,412
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,822

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة