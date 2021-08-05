حرائق كاليفورنيا تلتهم مدينة تاريخية تعود لمنتصف القرن الـ 19

أعمدة الإنارة انحنت من شدة النيران

دمر أكبر حريق يجتاح كاليفورنيا بلدة صغيرة في شمال شرق الولاية، ما أدى إلى إذابة أعمدة الإنارة وتدمير مبانٍ تاريخية، بعد ساعات من إصدار أوامر للسكان باخلاء المنطقة، اليوم (الخميس).



ولفّت ألسنة اللهب غرينفيل، وهي مجتمع محلي في إنديان فالي تضم بضع مئات من الأشخاص، ويعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر.



وأوضح مصور حرائق الغابات ستيوارت بالي عبر "تويتر" مرفقا تغريدته بصور للدمار، أن معظم وسط مدينة غرينفيل دمر بالكامل، وفقًا لـ"فرانس 24".



من ناحية أخرى، قال الناطق باسم هيئة الإطفاء في كاليفورنيا ميتش ماتلو، للصحافيين: "فعلنا كل ما في وسعنا، في بعض الأحيان، لا يكون ذلك كافيًا".



وأظهرت صور حرارة النيران تسببت في انحناء أعمدة الإنارة في الشوارع ولم يتبق سوى عدد قليل من المباني.



واندلع حريق "ديكسي فاير" في غابات شمال كاليفورنيا في منتصف يوليو (تموز)، نتيجة أزمة مناخية تسببت بموجة حر شديدة وبجفاف ينذر بالخطر.