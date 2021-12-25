قالت وزرارة الصحة، إن أكثر من (49,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
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"الصحة": أكثر من "49,000,000" جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن
عبر 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة
قالت وزرارة الصحة، إن أكثر من (49,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
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"الصحة": أكثر من "49,000,000" جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-24
24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
03:43 PM
"الصحة": أكثر من "49,000,000" جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن
عبر 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة
قالت وزرارة الصحة، إن أكثر من (49,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
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