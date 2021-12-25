قالت وزرارة الصحة، إن أكثر من (49,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

"الصحة": أكثر من "49,000,000" جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-24 قالت وزرارة الصحة، إن أكثر من (49,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 03:43 PM

"الصحة": أكثر من "49,000,000" جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة





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قالت وزرارة الصحة، إن أكثر من (49,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.