"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة نجران

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.