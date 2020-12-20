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بالصور.. الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ويباشر 132 حالة

من خلال فرقة إسعافية موجودة طوال المدة بالرمحية شرق الرياض

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بتغطية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال فرقة إسعافية موجودة طوال مدة المهرجان في الرمحية شرق مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن الهيئة حريصة على تغطية المهرجان من خلال ثلاث فرق يوميًّا من الأحد وحتى يوم الأربعاء، وخمس فرق في نهاية الأسبوع؛ بسبب زيادة الإقبال على المهرجان خلال الإجازة الأسبوعية.

وبيّن أنه منذ بداية المهرجان وحتى تاريخ اليوم، تم تلقّي أكثر من 132 بلاغًا؛ منها 75 حادثًا و75 حالة مرضية؛ حيث نُقلت 43 حالة للمستشفيات القريبة من المهرجان بحسب نوع الحالة، فيما عولجت 89 حالة في الموقع.

وأكد الجلاجل أن التغطية الإسعافية لمهرجان الملك عبدالعزيز مستمرّة حتى نهايته، وأن الهيئة على استعداد تام لتعزيز وجود الفرق الإسعافية في المهرجان متى ما تطلّب الوضع.

هيئة الهلال الأحمر السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ويباشر 132 حالة
سبق

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بتغطية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال فرقة إسعافية موجودة طوال مدة المهرجان في الرمحية شرق مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن الهيئة حريصة على تغطية المهرجان من خلال ثلاث فرق يوميًّا من الأحد وحتى يوم الأربعاء، وخمس فرق في نهاية الأسبوع؛ بسبب زيادة الإقبال على المهرجان خلال الإجازة الأسبوعية.

وبيّن أنه منذ بداية المهرجان وحتى تاريخ اليوم، تم تلقّي أكثر من 132 بلاغًا؛ منها 75 حادثًا و75 حالة مرضية؛ حيث نُقلت 43 حالة للمستشفيات القريبة من المهرجان بحسب نوع الحالة، فيما عولجت 89 حالة في الموقع.

وأكد الجلاجل أن التغطية الإسعافية لمهرجان الملك عبدالعزيز مستمرّة حتى نهايته، وأن الهيئة على استعداد تام لتعزيز وجود الفرق الإسعافية في المهرجان متى ما تطلّب الوضع.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
04:42 PM

بالصور.. الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ويباشر 132 حالة

من خلال فرقة إسعافية موجودة طوال المدة بالرمحية شرق الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بتغطية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال فرقة إسعافية موجودة طوال مدة المهرجان في الرمحية شرق مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن الهيئة حريصة على تغطية المهرجان من خلال ثلاث فرق يوميًّا من الأحد وحتى يوم الأربعاء، وخمس فرق في نهاية الأسبوع؛ بسبب زيادة الإقبال على المهرجان خلال الإجازة الأسبوعية.

وبيّن أنه منذ بداية المهرجان وحتى تاريخ اليوم، تم تلقّي أكثر من 132 بلاغًا؛ منها 75 حادثًا و75 حالة مرضية؛ حيث نُقلت 43 حالة للمستشفيات القريبة من المهرجان بحسب نوع الحالة، فيما عولجت 89 حالة في الموقع.

وأكد الجلاجل أن التغطية الإسعافية لمهرجان الملك عبدالعزيز مستمرّة حتى نهايته، وأن الهيئة على استعداد تام لتعزيز وجود الفرق الإسعافية في المهرجان متى ما تطلّب الوضع.

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