النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 800 مشاية بلاستيكية تحدد مسارات حركة الحشود بالمسجد الحرام

تساعد على الاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشايات بلاستيكية متعددة الألوان داخل وخارج المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أن هذه المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام يصل عددها إلى أكثر من ٨٠٠ مشاية متعددة الألوان، وأن طول الواحدة يصل إلى ١٠م؛ بينما يبلغ عرضها مترًا واحدًا.

وبيّن أن الألوان الموجودة في المشايات أربعة ألوان وهي: البيج، والأخضر، والرصاصي، والعودي، تُستخدم لتحديد المداخل والأبواب، وأن الهدف من وضع المشايات البلاستيكية هو تحديد مسارات حركة الحشود للوصول إلى صحن المطاف، بدءًا من البوابات الرئيسية.

كذلك تساعد على الاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، ومساعدة كبار السن ومن يعانون من المشي بدون حذاء، إضافة إلى تغطيتها المناهل، وتكون مانعة للانزلاق.

واختتم الودعاني حديثه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 800 مشاية بلاستيكية تحدد مسارات حركة الحشود بالمسجد الحرام
سبق

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشايات بلاستيكية متعددة الألوان داخل وخارج المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أن هذه المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام يصل عددها إلى أكثر من ٨٠٠ مشاية متعددة الألوان، وأن طول الواحدة يصل إلى ١٠م؛ بينما يبلغ عرضها مترًا واحدًا.

وبيّن أن الألوان الموجودة في المشايات أربعة ألوان وهي: البيج، والأخضر، والرصاصي، والعودي، تُستخدم لتحديد المداخل والأبواب، وأن الهدف من وضع المشايات البلاستيكية هو تحديد مسارات حركة الحشود للوصول إلى صحن المطاف، بدءًا من البوابات الرئيسية.

كذلك تساعد على الاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، ومساعدة كبار السن ومن يعانون من المشي بدون حذاء، إضافة إلى تغطيتها المناهل، وتكون مانعة للانزلاق.

واختتم الودعاني حديثه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
09:06 PM

أكثر من 800 مشاية بلاستيكية تحدد مسارات حركة الحشود بالمسجد الحرام

تساعد على الاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
1,155

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشايات بلاستيكية متعددة الألوان داخل وخارج المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أن هذه المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام يصل عددها إلى أكثر من ٨٠٠ مشاية متعددة الألوان، وأن طول الواحدة يصل إلى ١٠م؛ بينما يبلغ عرضها مترًا واحدًا.

وبيّن أن الألوان الموجودة في المشايات أربعة ألوان وهي: البيج، والأخضر، والرصاصي، والعودي، تُستخدم لتحديد المداخل والأبواب، وأن الهدف من وضع المشايات البلاستيكية هو تحديد مسارات حركة الحشود للوصول إلى صحن المطاف، بدءًا من البوابات الرئيسية.

كذلك تساعد على الاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، ومساعدة كبار السن ومن يعانون من المشي بدون حذاء، إضافة إلى تغطيتها المناهل، وتكون مانعة للانزلاق.

واختتم الودعاني حديثه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,117
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,033
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,320
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة