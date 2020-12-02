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فرنسا: 8083 إصابة جديدة بكورونا و466 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، 8083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان لها، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2230571 إصابة، كما سجّلت السلطات الصحية 466 حالة وفاة جديدة خلال نفس المدة المشار إليها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 53506.

فيروس كورونا الجديد

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فرنسا: 8083 إصابة جديدة بكورونا و466 حالة وفاة
سبق

سجّلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، 8083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان لها، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2230571 إصابة، كما سجّلت السلطات الصحية 466 حالة وفاة جديدة خلال نفس المدة المشار إليها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 53506.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
08:17 AM

فرنسا: 8083 إصابة جديدة بكورونا و466 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، 8083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان لها، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2230571 إصابة، كما سجّلت السلطات الصحية 466 حالة وفاة جديدة خلال نفس المدة المشار إليها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 53506.

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