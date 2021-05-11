"إسرائيل" تستدعي 5 آلاف عنصر من الاحتياط لمساندة قواتها

"غانتس" يأمر بمواصلة استهداف مواقع في غزة

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس على استدعاء خمسة آلاف عنصر احتياط؛ "من أجل مساندة القوات العاملة في المنطقة الجنوبية والجبهة الداخلية"، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن "غانتس" وافق على خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة استهداف مواقع داخل قطاع غزة.

من ناحيته، بيّن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، أن استدعاء 8 فرق من قوات الاحتياط جرى بسبب أحداث العنف التي شهدتها البلاد الليلة الماضية.