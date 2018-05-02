شاهد.. أمطار عسير ترسم "القوس" في السماء.. وتشبع الأرض بالارتواء

ظهور الكلأ شد أنظار الأهالي وأجبرهم على الخروج للاستمتاع بالأجواء

هطلت عصر اليوم أمطار متفرقة ومتفاوتة على محافظات ومراكز منطقة عسير؛ وسالت إثرها بعض الأودية، فضلا عن تعزيز ارتواء الأرض الذي أسهم في ظهور لافت للكلأ الذي شد أنظار الأهالي، وأجبرهم على الخروج لإمتاع أنظارهم وأنفسهم التائقة للأمطار وأخبارها.

"سبق" بدورها رصدت قوس المطر، الذي تشكل عصر اليوم بعد هطول الأمطار على مركز الحمرة في ظهران الجنوب.