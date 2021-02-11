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صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية

أبرمت اتفاقية شراكة مع إحدى المؤسسات لإنشاء مركز متكامل

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ممثلة بمساعد مدير عام صحة المنطقة الدكتور عواجي النعمي اتفاقية شراكة مع إحدى المؤسسات لإنشاء مركز إسعافي متكامل في مستشفى محافظة الداير وذلك لخدمة سكان القطاع الجبلي وتأمين الخدمات الإسعافية والطوارئ لخمس محافظات جبلية بتقنيات بناء حديثة.

وركزت اتفاقية الشراكة المجتمعية بين صحة جازان ومؤسسة التجارة واستيراد المواشي برئاسة رجل الأعمال منصور بن حسن المالكي على استثمار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتسليم صحة جازان الموقع للمتبرع والذي سيتم من خلاله إنشاء المركز الإسعافي بتقنيات البناء الحديثة والعمل على إنجازه في وقت قياسي.

وتهدف الاتفاقية إلى مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، وفق رؤية المملكة 2030 واستثمار الإمكانات والقدرات المتاحة، وتحقيق التكامل، ونفع المجتمع، وخدمة المواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، والتمكين لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، والمشاركة لدعم الاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، والتكامل مع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة لخدمة المجتمع.

وأكد المالكي أن اتفاقية الشراكة المجتمعية تعد مبادرة لخدمة المجتمع، وتسهم في استفادة أبناء القطاع الجبلي بمحافظات الداير، والريث، وهروب، والعيدابي، وفيفاء، من تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن توافق الرؤى، بين القطاعين الحكومي والخاص، يثمر إيجابيًا في رفع مستوى الخدمات الصحية، وخدمة أبناء المنطقة بشكل عام، مبينًا أنه سيتم تنفيذ المبادرة، وإنجازها بشكل قياسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية
سبق

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ممثلة بمساعد مدير عام صحة المنطقة الدكتور عواجي النعمي اتفاقية شراكة مع إحدى المؤسسات لإنشاء مركز إسعافي متكامل في مستشفى محافظة الداير وذلك لخدمة سكان القطاع الجبلي وتأمين الخدمات الإسعافية والطوارئ لخمس محافظات جبلية بتقنيات بناء حديثة.

وركزت اتفاقية الشراكة المجتمعية بين صحة جازان ومؤسسة التجارة واستيراد المواشي برئاسة رجل الأعمال منصور بن حسن المالكي على استثمار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتسليم صحة جازان الموقع للمتبرع والذي سيتم من خلاله إنشاء المركز الإسعافي بتقنيات البناء الحديثة والعمل على إنجازه في وقت قياسي.

وتهدف الاتفاقية إلى مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، وفق رؤية المملكة 2030 واستثمار الإمكانات والقدرات المتاحة، وتحقيق التكامل، ونفع المجتمع، وخدمة المواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، والتمكين لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، والمشاركة لدعم الاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، والتكامل مع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة لخدمة المجتمع.

وأكد المالكي أن اتفاقية الشراكة المجتمعية تعد مبادرة لخدمة المجتمع، وتسهم في استفادة أبناء القطاع الجبلي بمحافظات الداير، والريث، وهروب، والعيدابي، وفيفاء، من تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن توافق الرؤى، بين القطاعين الحكومي والخاص، يثمر إيجابيًا في رفع مستوى الخدمات الصحية، وخدمة أبناء المنطقة بشكل عام، مبينًا أنه سيتم تنفيذ المبادرة، وإنجازها بشكل قياسي.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
05:33 PM

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية

أبرمت اتفاقية شراكة مع إحدى المؤسسات لإنشاء مركز متكامل

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قاسم الخبراني - جازان
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وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ممثلة بمساعد مدير عام صحة المنطقة الدكتور عواجي النعمي اتفاقية شراكة مع إحدى المؤسسات لإنشاء مركز إسعافي متكامل في مستشفى محافظة الداير وذلك لخدمة سكان القطاع الجبلي وتأمين الخدمات الإسعافية والطوارئ لخمس محافظات جبلية بتقنيات بناء حديثة.

وركزت اتفاقية الشراكة المجتمعية بين صحة جازان ومؤسسة التجارة واستيراد المواشي برئاسة رجل الأعمال منصور بن حسن المالكي على استثمار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتسليم صحة جازان الموقع للمتبرع والذي سيتم من خلاله إنشاء المركز الإسعافي بتقنيات البناء الحديثة والعمل على إنجازه في وقت قياسي.

وتهدف الاتفاقية إلى مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، وفق رؤية المملكة 2030 واستثمار الإمكانات والقدرات المتاحة، وتحقيق التكامل، ونفع المجتمع، وخدمة المواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، والتمكين لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، والمشاركة لدعم الاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، والتكامل مع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة لخدمة المجتمع.

وأكد المالكي أن اتفاقية الشراكة المجتمعية تعد مبادرة لخدمة المجتمع، وتسهم في استفادة أبناء القطاع الجبلي بمحافظات الداير، والريث، وهروب، والعيدابي، وفيفاء، من تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن توافق الرؤى، بين القطاعين الحكومي والخاص، يثمر إيجابيًا في رفع مستوى الخدمات الصحية، وخدمة أبناء المنطقة بشكل عام، مبينًا أنه سيتم تنفيذ المبادرة، وإنجازها بشكل قياسي.

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