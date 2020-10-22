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شاهد.. القرشي يتفقد عدداً من المشاريع التأهيلية بينبع الصناعية ويوجه بسرعة إنجازها

طالب ببذل قصارى الجهد للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد وبالجودة العالية

تفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، اليوم الخميس، عدداً من المشاريع التأهيلية التي ينفذها قطاع التشغيل والصيانة بمدينة ينبع الصناعية يرافقه مدير عام التشغيل والصيانة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضه.

واستهل الدكتور القرشي جولته بتفقد سير العمل لمشروع إعادة تأهيل مركز الاتصال الموحد، كما اطلع على سير العمل في مشروع تأهيل نموذج من العمائر السكنية المخصصة للعزاب بينبع الصناعية، ومشروع إعادة تأهيل محطة الجهد المتوسط بالمركز الطبي.

وتفقد مشروع تأهيل حديقة المنتزه، ومشروع إعادة تأهيل طرق وأرصفة الأحياء السكنية بمدينة ينبع الصناعية، واختتم الجولة بتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مباني كلية ينبع الصناعية.

وفي ختام الجولة، حث "القرشي" العاملين في هذه المشاريع التأهيلية على إنجازها على الوجه المطلوب وبذل قصارى الجهد، للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد وبالجودة العالية.

ينبع

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شاهد.. القرشي يتفقد عدداً من المشاريع التأهيلية بينبع الصناعية ويوجه بسرعة إنجازها
سبق

تفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، اليوم الخميس، عدداً من المشاريع التأهيلية التي ينفذها قطاع التشغيل والصيانة بمدينة ينبع الصناعية يرافقه مدير عام التشغيل والصيانة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضه.

واستهل الدكتور القرشي جولته بتفقد سير العمل لمشروع إعادة تأهيل مركز الاتصال الموحد، كما اطلع على سير العمل في مشروع تأهيل نموذج من العمائر السكنية المخصصة للعزاب بينبع الصناعية، ومشروع إعادة تأهيل محطة الجهد المتوسط بالمركز الطبي.

وتفقد مشروع تأهيل حديقة المنتزه، ومشروع إعادة تأهيل طرق وأرصفة الأحياء السكنية بمدينة ينبع الصناعية، واختتم الجولة بتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مباني كلية ينبع الصناعية.

وفي ختام الجولة، حث "القرشي" العاملين في هذه المشاريع التأهيلية على إنجازها على الوجه المطلوب وبذل قصارى الجهد، للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد وبالجودة العالية.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:26 PM

شاهد.. القرشي يتفقد عدداً من المشاريع التأهيلية بينبع الصناعية ويوجه بسرعة إنجازها

طالب ببذل قصارى الجهد للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد وبالجودة العالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، اليوم الخميس، عدداً من المشاريع التأهيلية التي ينفذها قطاع التشغيل والصيانة بمدينة ينبع الصناعية يرافقه مدير عام التشغيل والصيانة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضه.

واستهل الدكتور القرشي جولته بتفقد سير العمل لمشروع إعادة تأهيل مركز الاتصال الموحد، كما اطلع على سير العمل في مشروع تأهيل نموذج من العمائر السكنية المخصصة للعزاب بينبع الصناعية، ومشروع إعادة تأهيل محطة الجهد المتوسط بالمركز الطبي.

وتفقد مشروع تأهيل حديقة المنتزه، ومشروع إعادة تأهيل طرق وأرصفة الأحياء السكنية بمدينة ينبع الصناعية، واختتم الجولة بتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مباني كلية ينبع الصناعية.

وفي ختام الجولة، حث "القرشي" العاملين في هذه المشاريع التأهيلية على إنجازها على الوجه المطلوب وبذل قصارى الجهد، للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد وبالجودة العالية.

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