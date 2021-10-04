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"الخريف" يلتقي وزير الخارجية البوروندي ويبحثان التبادل التجاري

استعرضا مجالات التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الشؤون الدولية لجمهورية بوروندي البرت شينجيرو الذي يزور المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

ورحّب الخريف بالتعاون مع الجانب البوروندي في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدًا الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم التبادل التجاري، فيما بحث الوزير البوروندي فرص استفادة بلاده من خبرة المملكة في قطاع التعدين.

ودعا شينجيرو رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاع التعدين، لما تتميز به بوروندي من موقع استراتيجي، وثروات معدنية مثل النيكل والذهب، مشيرًا إلى أن زيارته المملكة تعد الأولى له في المنطقة وهو ما يعبّر عن أهمية المملكة لجمهورية بوروندي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف" يلتقي وزير الخارجية البوروندي ويبحثان التبادل التجاري
سبق

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الشؤون الدولية لجمهورية بوروندي البرت شينجيرو الذي يزور المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

ورحّب الخريف بالتعاون مع الجانب البوروندي في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدًا الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم التبادل التجاري، فيما بحث الوزير البوروندي فرص استفادة بلاده من خبرة المملكة في قطاع التعدين.

ودعا شينجيرو رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاع التعدين، لما تتميز به بوروندي من موقع استراتيجي، وثروات معدنية مثل النيكل والذهب، مشيرًا إلى أن زيارته المملكة تعد الأولى له في المنطقة وهو ما يعبّر عن أهمية المملكة لجمهورية بوروندي.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
12:14 AM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
03:58 AM

"الخريف" يلتقي وزير الخارجية البوروندي ويبحثان التبادل التجاري

استعرضا مجالات التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الشؤون الدولية لجمهورية بوروندي البرت شينجيرو الذي يزور المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

ورحّب الخريف بالتعاون مع الجانب البوروندي في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدًا الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم التبادل التجاري، فيما بحث الوزير البوروندي فرص استفادة بلاده من خبرة المملكة في قطاع التعدين.

ودعا شينجيرو رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاع التعدين، لما تتميز به بوروندي من موقع استراتيجي، وثروات معدنية مثل النيكل والذهب، مشيرًا إلى أن زيارته المملكة تعد الأولى له في المنطقة وهو ما يعبّر عن أهمية المملكة لجمهورية بوروندي.

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