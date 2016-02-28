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"بلدية القفل" تنفذ 74 جولة رقابية وترصد 14 مخالفة خلال فبراير

ضمن حملة الرقابة التي أطلقتها الوزارة للحد من انتشار كورونا

نفذت بلدية مركز القفل خلال شهر فبراير الحالي ٧٤ جولة رقابية في المراكز والقرى التابعة له وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق أنه خلال شهر فبراير ٢٠٢١م قام المراقبون الصحيون بالبلدية بمواصلة حملة الرقابة البلدية فقد قاموا بـ ٧٤ جولة رقابية على فترتين صباحية ومسائية شملت المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والمغاسل وصوالين الحلاقة في قرى مركز القفل وتم من خلالها رصد ١٢ مخالفة للاشتراطات الصحية وإتلاف ٢٢ كيلو من المواد الغذائية الفاسدة و٢ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأكد "الحاذق" تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالف، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة صحية عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري.

ونبه رئيس البلدية ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة فهذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم وبيئتهم وتطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد ‫.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية القفل" تنفذ 74 جولة رقابية وترصد 14 مخالفة خلال فبراير
سبق

نفذت بلدية مركز القفل خلال شهر فبراير الحالي ٧٤ جولة رقابية في المراكز والقرى التابعة له وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق أنه خلال شهر فبراير ٢٠٢١م قام المراقبون الصحيون بالبلدية بمواصلة حملة الرقابة البلدية فقد قاموا بـ ٧٤ جولة رقابية على فترتين صباحية ومسائية شملت المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والمغاسل وصوالين الحلاقة في قرى مركز القفل وتم من خلالها رصد ١٢ مخالفة للاشتراطات الصحية وإتلاف ٢٢ كيلو من المواد الغذائية الفاسدة و٢ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأكد "الحاذق" تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالف، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة صحية عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري.

ونبه رئيس البلدية ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة فهذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم وبيئتهم وتطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد ‫.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
08:24 PM

"بلدية القفل" تنفذ 74 جولة رقابية وترصد 14 مخالفة خلال فبراير

ضمن حملة الرقابة التي أطلقتها الوزارة للحد من انتشار كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذت بلدية مركز القفل خلال شهر فبراير الحالي ٧٤ جولة رقابية في المراكز والقرى التابعة له وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق أنه خلال شهر فبراير ٢٠٢١م قام المراقبون الصحيون بالبلدية بمواصلة حملة الرقابة البلدية فقد قاموا بـ ٧٤ جولة رقابية على فترتين صباحية ومسائية شملت المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والمغاسل وصوالين الحلاقة في قرى مركز القفل وتم من خلالها رصد ١٢ مخالفة للاشتراطات الصحية وإتلاف ٢٢ كيلو من المواد الغذائية الفاسدة و٢ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأكد "الحاذق" تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالف، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة صحية عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري.

ونبه رئيس البلدية ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة فهذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم وبيئتهم وتطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد ‫.

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