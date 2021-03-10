القضاء المصري يدرج 51 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات
تعود حيثيات الحكم إلى ارتكابهم جرائم متنوعة تتعلق بأمن الدولة
أدرجت محكمتان مصريتان 51 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات؛ بسبب جرائم متنوعة تتعلق بأمن الدولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم (الأربعاء).
وقضت محكمة جنايات الجيزة بإدراج 20 شخصاً ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
وفي السياق نفسه أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 26 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وحكمت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنوب القاهرة، 5 أشخاص ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
القضاء المصري يدرج 51 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-10
أدرجت محكمتان مصريتان 51 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات؛ بسبب جرائم متنوعة تتعلق بأمن الدولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم (الأربعاء).
وقضت محكمة جنايات الجيزة بإدراج 20 شخصاً ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
وفي السياق نفسه أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 26 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وحكمت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنوب القاهرة، 5 أشخاص ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
04:21 PM
القضاء المصري يدرج 51 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات
تعود حيثيات الحكم إلى ارتكابهم جرائم متنوعة تتعلق بأمن الدولة
أدرجت محكمتان مصريتان 51 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات؛ بسبب جرائم متنوعة تتعلق بأمن الدولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم (الأربعاء).
وقضت محكمة جنايات الجيزة بإدراج 20 شخصاً ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
وفي السياق نفسه أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 26 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وحكمت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنوب القاهرة، 5 أشخاص ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.