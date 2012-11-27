النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

اتحاد كرة القدم الجزائري: تسجيل 146 حالة إصابة بـ"كورونا"

بين صفوف الأندية منذ انطلاق استعداداتها في سبتمبر الماضي

أفاد مسؤول اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم الجزائري، جمال الدين دامرجي، أنه تم تسجيل 146 حالة إصابة بعدوى

فيروس كورونا المستجد، بين صفوف الأندية منذ انطلاق استعداداتها في سبتمبر الماضي، وحتى الخميس.

وأوضح "دامرجي"، في حديثه للإذاعة الجزائرية، الجمعة، أن 27 حالة من إجمالي 146 حالة، تعود لأطباء ومسؤولين في الأندية، بينما كانت

بقية الحالات في صفوف اللاعبين.

وتعود عجلة الدوري الجزائري للدوران بعد أكثر من ثمانية أشهر من التوقف، حيث يلتقي في مباريات المرحلة الأولى المقررة، الجمعة، "سريع غليزان" مع ناي "بارادو، وشبيبة القبائل" مع "شباب أهلي برج بوعريريج".

ويلتقي "نصر حسين داي" ضيفه "مولودية وهران"، فيما يلعب "شباب قسنطينة" مع "وداد تلمسان"، على أن تستأنف المرحلة، السبت.

اتحاد كرة القدم الجزائري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
اتحاد كرة القدم الجزائري: تسجيل 146 حالة إصابة بـ"كورونا"
سبق

أفاد مسؤول اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم الجزائري، جمال الدين دامرجي، أنه تم تسجيل 146 حالة إصابة بعدوى

فيروس كورونا المستجد، بين صفوف الأندية منذ انطلاق استعداداتها في سبتمبر الماضي، وحتى الخميس.

وأوضح "دامرجي"، في حديثه للإذاعة الجزائرية، الجمعة، أن 27 حالة من إجمالي 146 حالة، تعود لأطباء ومسؤولين في الأندية، بينما كانت

بقية الحالات في صفوف اللاعبين.

وتعود عجلة الدوري الجزائري للدوران بعد أكثر من ثمانية أشهر من التوقف، حيث يلتقي في مباريات المرحلة الأولى المقررة، الجمعة، "سريع غليزان" مع ناي "بارادو، وشبيبة القبائل" مع "شباب أهلي برج بوعريريج".

ويلتقي "نصر حسين داي" ضيفه "مولودية وهران"، فيما يلعب "شباب قسنطينة" مع "وداد تلمسان"، على أن تستأنف المرحلة، السبت.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
04:52 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
05:47 PM

اتحاد كرة القدم الجزائري: تسجيل 146 حالة إصابة بـ"كورونا"

بين صفوف الأندية منذ انطلاق استعداداتها في سبتمبر الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
88

أفاد مسؤول اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم الجزائري، جمال الدين دامرجي، أنه تم تسجيل 146 حالة إصابة بعدوى

فيروس كورونا المستجد، بين صفوف الأندية منذ انطلاق استعداداتها في سبتمبر الماضي، وحتى الخميس.

وأوضح "دامرجي"، في حديثه للإذاعة الجزائرية، الجمعة، أن 27 حالة من إجمالي 146 حالة، تعود لأطباء ومسؤولين في الأندية، بينما كانت

بقية الحالات في صفوف اللاعبين.

وتعود عجلة الدوري الجزائري للدوران بعد أكثر من ثمانية أشهر من التوقف، حيث يلتقي في مباريات المرحلة الأولى المقررة، الجمعة، "سريع غليزان" مع ناي "بارادو، وشبيبة القبائل" مع "شباب أهلي برج بوعريريج".

ويلتقي "نصر حسين داي" ضيفه "مولودية وهران"، فيما يلعب "شباب قسنطينة" مع "وداد تلمسان"، على أن تستأنف المرحلة، السبت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,150
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,588

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة