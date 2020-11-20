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خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس التركي جهود أعمال قمة العشرين

عبر اتصال هاتفي بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتم خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التركي قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس التركي جهود أعمال قمة العشرين
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتم خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
11:25 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:07 AM

خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس التركي جهود أعمال قمة العشرين

عبر اتصال هاتفي بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
4
5,101

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتم خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن.

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