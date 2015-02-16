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لجنة منظومة الخدمات بالمسجد الحرام تستعرض المشكلات والحلول

خلال اجتماع شهد حصر المعوقات كافة وطرح المقترحات التطويرية

ناقشت اللجنة التطويرية لمنظومة الخدمات في المسجد الحرام خلال الاجتماع الدوري للجنة، عدداً من الموضوعات ومن أهمها الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وكيفية تطويرها وبحث المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول لها.

وتمّ استعراض مستجدات عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، وحصر المعوقات كافة التي تواجه مقدّمي الخدمات وتحول دون إيصال الخدمة للمستفيدين من قاصدي المسجد الحرام وتسخّر لها الحلول المناسبة لمعالجتها والمقترحات التطويرية لها من خلال الدراسات والتباحث مع مختلف وكالات الرئاسة التخصصية.

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام رئيس اللجنة التطويرية لمنظومة الخدمات بالمسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أنه أُطلقت حزمة من المشاريع والأعمال التي جرى تنفيذها داخل المسجد الحرام رُوعي فيها تطبيق التحول الرقمي، وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي واستخدام التقنية الحديثة لتنفيذها.

وأشار إلى تطوير إضاءة خط النية وتركيب شاشات إلكترونية داخل المسجد الحرام وتطوير البنية التحتية لغرفة العمليات وتطوير عملية تبديل كسوة الكعبة المشرفة وغيرها، وتسخير الإمكانات كافة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة منظومة الخدمات بالمسجد الحرام تستعرض المشكلات والحلول
سبق

ناقشت اللجنة التطويرية لمنظومة الخدمات في المسجد الحرام خلال الاجتماع الدوري للجنة، عدداً من الموضوعات ومن أهمها الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وكيفية تطويرها وبحث المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول لها.

وتمّ استعراض مستجدات عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، وحصر المعوقات كافة التي تواجه مقدّمي الخدمات وتحول دون إيصال الخدمة للمستفيدين من قاصدي المسجد الحرام وتسخّر لها الحلول المناسبة لمعالجتها والمقترحات التطويرية لها من خلال الدراسات والتباحث مع مختلف وكالات الرئاسة التخصصية.

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام رئيس اللجنة التطويرية لمنظومة الخدمات بالمسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أنه أُطلقت حزمة من المشاريع والأعمال التي جرى تنفيذها داخل المسجد الحرام رُوعي فيها تطبيق التحول الرقمي، وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي واستخدام التقنية الحديثة لتنفيذها.

وأشار إلى تطوير إضاءة خط النية وتركيب شاشات إلكترونية داخل المسجد الحرام وتطوير البنية التحتية لغرفة العمليات وتطوير عملية تبديل كسوة الكعبة المشرفة وغيرها، وتسخير الإمكانات كافة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
12:35 PM

لجنة منظومة الخدمات بالمسجد الحرام تستعرض المشكلات والحلول

خلال اجتماع شهد حصر المعوقات كافة وطرح المقترحات التطويرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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ناقشت اللجنة التطويرية لمنظومة الخدمات في المسجد الحرام خلال الاجتماع الدوري للجنة، عدداً من الموضوعات ومن أهمها الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وكيفية تطويرها وبحث المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول لها.

وتمّ استعراض مستجدات عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، وحصر المعوقات كافة التي تواجه مقدّمي الخدمات وتحول دون إيصال الخدمة للمستفيدين من قاصدي المسجد الحرام وتسخّر لها الحلول المناسبة لمعالجتها والمقترحات التطويرية لها من خلال الدراسات والتباحث مع مختلف وكالات الرئاسة التخصصية.

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام رئيس اللجنة التطويرية لمنظومة الخدمات بالمسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أنه أُطلقت حزمة من المشاريع والأعمال التي جرى تنفيذها داخل المسجد الحرام رُوعي فيها تطبيق التحول الرقمي، وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي واستخدام التقنية الحديثة لتنفيذها.

وأشار إلى تطوير إضاءة خط النية وتركيب شاشات إلكترونية داخل المسجد الحرام وتطوير البنية التحتية لغرفة العمليات وتطوير عملية تبديل كسوة الكعبة المشرفة وغيرها، وتسخير الإمكانات كافة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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